Госдума направит дополнительно 10 млрд руб. из бюджета на поддержку аграрно-промышленного комплекса, заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента первый вице-спикер Александр Жуков. Как пояснили ТАСС в думском аппарате, это решение планируется оформить в качестве поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета-2017. Таким образом, в следующем году на финансирование АПК в бюджете будет заложено 214,5 млрд руб.

Анализируя в своем выступлении оглашенное 1 декабря послание президента Федеральному собранию, парламентарий напомнил, что в качестве успешной отрасли, которая реформировалась за последнее время и активно поддерживалась со стороны государства, глава государства назвал АПК. По мнению Жукова, «здесь найдены правильные способы поддержки АПК, которые нужно продолжать». «Поэтому мы в бюджете предусмотрели тоже дополнительные средства на АПК — это более 10 млрд руб.», — сказал он.

В прошлом году из федерального бюджета на поддержку АПК было выделено 222 млрд руб. В бюджете на этот год на эти цели было заложено 237 млрд руб., однако позднее эта сумма сократилась до 214,8 млрд руб. В проекте бюджета на 2017 год расходы запланированы в объеме 204,5 млрд руб., что в 1,5 раза меньше объема, запланированного изначально при принятии госпрограммы финансирования аграриев в 2012 году. В ноябре глава Минсельхоза Александр Ткачев призвал законодателей в следующем году дополнительно выделить на АПК 30 млрд руб., чтобы сохранить по крайней мере текущий уровень господдержки, но добавил, что если будет выделено и 20 млрд руб., то «аграрии не будут в обиде».

Из-за неопределенностью с господдержкой в 2017 году группа компаний «Русагро» ранее объявила о заморозке проекта строительства тепличного комплекса в Тамбовской области. Как рассказал гендиректор «Русагро» Максим Басов на XVI ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2016», организованной «Агроинвестором», в следующем году инвестиции группы составят 20 млрд руб. «Самые крупные инвестиции пойдут в свинину, на втором месте будет сахар, на третьем месте — растениеводство, на четвертом — масложировой сегмент», — сказал он. Он отметил, что «Русагро» «инвестирует туда, где есть возвратный капитал».