Компания «Морстройтехнология», подрядчик «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), завершает первый этап разработки проектной документации Дальневосточного зернового терминала (ДВЗТ) в порту Зарубино. Произведена разработка основных технических решений, как будет выглядеть зерновой терминал мощностью 10 млн т в год к 2023 году, разработаны концепции гидротехнических сооружений и технологической цепочки перевалки зерна, заключены договоры с большинством субподрядных организаций.

«На сегодняшний день в значительной степени выполнены необходимые изыскания в акватории и на береговой линии. На основании полученных результатов разработана схема генерального плана специализированного зернового терминала в порту Зарубино», — рассказал «Интерфаксу» гендиректор «Морстройтехнологии» Михаил Николаевский.

Инвестиционная программа предусматривает реализацию проекта ДВЗТ в три этапа, говорится в сообщении ОЗК. В ходе первого этапа к 2020 году будут построены объекты первого пускового комплекса — мощностью 3 млн т зерна в год, начало строительства запланировано на 2018 год. В частности, будет возведен причал, который сможет принимать суда типов Panamaх и Post Panamaх, силосный парк для хранения зерновых культур общим объемом 220 тыс. т. На втором этапе, к 2023 году, предусматривается увеличение объема зернохранилищ и доведение мощности перевалки до 10 млн т/год путем строительства дополнительных причалов и других технологических объектов. Дальнейшее увеличение объемов перевалки предполагается и на третьем этапе, уже после 2023 года. В ноябре ОЗК зарегистрировала во Владивостоке компанию «Дальневосточный зерновой терминал», которой займется управлением инвестпроекта. Ранее запуск первой очереди зернового терминала был намечен на 2018 год, объем инвестиций на первом этапе оценивался в $290 млн.

Сейчас на Дальнем Востоке нет ни одного зернового терминала и задача по строительству мощностей стоит уже давно, сказал «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «Строительство такого терминала позволит существенно продвинуться на быстро растущих рынках Юго-Восточной Азии и Китая. Там есть крупные потребители, заинтересованные в диверсификации своих поставок. Например, Индонезия в год импортирует 10 млн т только пшеницы и в этом году аккредитовала три российских лаборатории с целью начать практическую работу по поставкам российского зерна. А Китай, который импортирует около 100 млн т различных видов зерновых и сои, в декабре 2015 года подписал документы, открывающие российскому зерну доступ на китайский рынок», — напомнил Скурихин. В качестве других потенциальных рынков эксперт также назвал Японию и Вьетнам, который ввозит сейчас российское зерно через черноморские порты.

Как отмечают в ОЗК, строительство ДВЗТ позволит Сибири и Дальнему Востоку значительно нарастить производство зерна, которое сейчас сдерживается недостаточно развитой инфраструктурой и каналами сбыта. Потенциал роста производства и сбора зерна в СФО и ДФО в компании оценивают в 3 млн т к 2020 году и до 5 млн т к 2030 году. Скурихин оценивает потенциал этих округов еще выше. «В Сибири в 2009 году производство зерна достигало 18,5 млн т в чистом весе, сейчас же СФО производит в среднем около 13−14 млн т/год. То есть мы видим, что около 5 млн т он может легко нарастить. Сегодня этот объем не востребован, так как из Сибири довольно дорого вести в центр страны. То же самое можно сказать и про Дальний Восток, где также есть потенциал по увеличению производства зерновых и сои», — отметил Скурихин.

«Объединенная зерновая компания» — государственная инфраструктурная и торговая компания, занимающаяся экспортом зерна, является госагентом при проведении интервенций. 50% плюс одна акция ОЗК принадлежит Росимуществу, остальное — группе «Сумма» Зиявудина Магомедова. Выручка ОЗК в 2015 году составила 16,27 млрд руб, чистая прибыль (с учетом переоценки акций НКХП) — 16,24 млрд рублей.