Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA) повысила на 2,5 млн т, до 23 млн т прогноз экспорта пшеницы из Австралии в этом сельхозгоду. По сравнению с прошлогодним показателем производство этой агрокультуры будет выше на 35% и составит рекордные 33 млн т. На прошлой неделе прогноз урожая пересмотрело агентство ABARES Минсельхоза Австралии — с 28,1 млн т до 32,64 млн т. Ожидаемый урожай повышен благодаря благоприятным погодным условиям, в том числе дождям в сентябре и октябре, способствовавшим росту урожайности. По данным агентства, качество нового урожая австралийской пшеницы высокое.

Рекордный урожай пшеницы также ожидается в Аргентине. По оценке Минсельхоза США, он составит 14,4 млн т, что на 27% больше прошлого сезона, прогноз экспорта из Аргентины также пересмотрен в сторону увеличения — с 8 млн т до 8,2 млн т. Прогноз валового сбора пшеницы повышен и в Канаде, несмотря на сокращение посевных площадей и выпавший снег в провинциях Альберта и Саскачеван, затрудняющий уборку агрокультуры. По оценке Statistics Canada, производство пшеницы в Канаде в этом сельхозгоду составит 31,7 млн т (такие же цифры в прогнозе FAS USDA), что на 15% выше показателя предыдущего сезона и является максимальным результатом с 2013 года. Предыдущие оценки Statistics Canada по сбору пшеницы — 30,5 млн т. Прогноз канадского экспорта в отчете Минсельхоза США не изменился по сравнению с ноябрьской оценкой и составляет 21,5 млн т.

Повышение экспортных ожиданий приведет к усилению давления на мировые цены, говорят в аналитическом центре «СовЭкон». «Пшеница нового урожая из Австралии начнет поступать на мировой рынок с начала 2017 года. Учитывая ее качество и фрахтовые преимущества, она активно будет поступать на рынки стран АТР и конкурировать с ней будет сложно», — отмечают аналитики центра.

Увеличение производства пшеницы в южном полушарии и рост предложения к экспорту в мире действительно могут оказать некоторую конкуренцию России на внешнем рынке, соглашается ведущий эксперт ИКАР Евгений Зайцев. «В Австралии и Аргентине сейчас начало сезона, и, пока на повестке повышенный урожай и отсутствие проблем с качеством, эти страны будут активно предлагать свою пшеницу, что создаст определенную конкуренцию и может несколько снизить уровень мировой цены на пшеницу», — сказал «Агроинвестору» Зайцев. Он отметил, что по сравнению с предыдущим сезоном в Австралии валовой сбор пшеницы вырос сразу на 8,5 млн т, до 33 млн т. «Это серьезный скачок и, естественно, он будет давить на австралийский внутренний рынок, в результате чего Австралия вполне может, просев в цене по отношению к текущей мировой, активно выходить с предложением на пограничные рынки», — отметил эксперт. В то же время, по его словам, колоссального снижения цен до уровня начала сезона (когда пшеница торговалась по $165 за тонну на базисе FOB Ново) ждать не стоит: мировой рынок с начала сезона уже в большой степени был осведомлен о высоком потенциале южного полушария и это, что называется «уже в мировой цене». По состоянию на 7 декабря, сообщает Минсельхоз России, экспортная цена на пшеницу в Новороссийске составляла $183 за тонну.

Рост предложения в странах южного полушария может также привести к переориентации ряда импортеров. «Вероятно страны-импортеры, расположенные в Юго-Восточной Азии, переориентируются на австралийскую пшеницу, в какой-то мере ряд стран Африки может сделать тоже самое», — предположил Зайцев.

В России по состоянию на 9 декабря намолочено 125,4 млн т зерна (в том числе 75,9 млн т пшеницы) против 108,8 млн т на соответствующую дату прошлого года, урожай убран с 97,1% посевной площади. Как заявил 7 декабря замминистра сельского хозяйства России Евгений Громыко, в чистом весе урожай зерновых составит рекордные 117,5−118 млн т. Таким образом, при внутреннем потреблении 73,65 млн т зерна (в том числе 38,7 млн т пшеницы) России в этом сезоне необходимо будет экспортировать 42,2 млн т зерна, в том числе 31,2 млн т пшеницы, отмечал на XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2016», организованной «Агроинвестором», гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По состоянию на конец ноября за рубеж вывезено 16,81 млн зерна, в том числе 13,21 млн т пшеницы. По данным на 7 декабря экспорт составил 17,75 млн т зерна (в том числе 13,92 млн т пшеницы), что на 0,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона. По итогам сезона, прогнозируют в ИКАР, экспорт пшеницы составит 28,5 млн т. «В результате, по нашим оценкам, к концу сезона в России на свободном рынке останется примерно на 5 млн т пшеницы больше: если в прошлом году было 5,3 млн т, в этом будет около 10 млн т», — сказал Зайцев.