Экспорт зерна из России за июль-ноябрь сезона-2016/17, согласно уточненным данным «Русагротранса», так и не приблизился к показателю прошлого сезона, несмотря на рекордный вывоз ноября — 3,75 млн. т. За первые пять месяцев текущего сельхозгода за рубеж поставлено 17,17 млн т против 17,67 млн т в 2015/16-м, сообщил замдиректора департамента стратегического маркетинга компании Игорь Павенский.

Вывоз пшеницы, несмотря на отставание в первые месяцы, по итогам этого периода все-таки достиг прошлогоднего показателя в 13,4 млн т. В то же время несмотря на рост валового сбора, наблюдаются крайне низкие темпы экспорта ячменя — 1,6 млн т (что на 43% меньше, чем в 2015/16) — на фоне отсутствия предложения качественного зерна на экспорт. Вывоз кукурузы превысил объемы прошлого сезона (в 1,5 раза или на 0,65 млн т) и составил 1,93 млн т.

Рейтинг экспортеров в этом сельхозгоду по-прежнему возглавляет торговый дом «Риф». Компания увеличила объемы поставок зерна за рубеж на 7,2% до 2,4 млн т за июль-ноябрь. МЗК по-прежнему находится на второй позиции, несмотря на сокращение вывоза более чем на 20% до 1,3 млн т. Третьим крупнейшим экспортером страны остается «Каргилл» — плюс 15% к объемам прошлого года, до 1,27 млн т.

Также увеличили объемы отгрузок «Астон» (+26,5%), «Южный центр» (ЮСК) (+43%), «МироГрупп» (+52%), «Зернотрейд» (+36%), «КЗП-Экспо» (+55%), соответственно занимающие в рейтинге позиции с четвертой по восьмую. Те же, кто расположился на девятом-четырнадцатом местах, напротив сократили вывоз. Так «Луис Дрейфус» уменьшил поставки на 12%, «Русские масла» — на 9%, «Аутспан» — почти на 47%, «Артис-Агро» — на 16%, «Бунге» — на 35%, «Содружество» — на 1%.

Активизировалась в этом сезоне «Объединенная зерновая компания», нарастив экспорт на 34% до 263 тыс. т. «Юг Руси» и «Виталмар-Агро» (16-я и 17-я позиции) снизили поставки соответственно на 60 и 67,5%. Впервые в топ-20 В этом сезоне вошли такие компании как «Глобэкс Грейн» — плюс 261% к объему отгрузок прошлого года (до 200 тыс. т) и АФК «Система» - плюс 562% (до 164 тыс. т). Замыкает рейтинг на 20-м месте «Колосок» с объемами 162 тыс. т (+9,5%).