Россельхозбанк направил около 1 млрд руб. на реализацию инвестиционного проекта по строительству компанием «ЮгАгрохолдинг» тепличного комплекса в Чеченской республике. Как говорится в сообщении банка, всего кредитная линия будет предоставлена на сумму 1,75 млрд руб.

По информации пресс-службы регионального правительства, общая стоимость инвестиционного проекта составляет 2,34 млрд руб. Тепличный комплекс будет располагаться на участке в 17 га и рассчитан на круглогодичное выращивание овощей и зеленых культур с применением автоматизированных систем и 100% досветки. Текущая строительная готовность комплекса составляет порядка 60%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2017 года, говорится в сообщении Россельхозбанка. Согласно пресс-релизу правительства республики, строительство комплекса вступило в завершающую стадию и уже в марте 2017 года здесь планируют собрать первый урожай.

Предполагается, что объем производимой продукции составит более 7,2 тыс. т овощей. Тепличный комплекс должен стать частью агропромышленного парка, который будет специализироваться на производстве и переработке сельхозпродукции. Предполагается, что производимые «ЮгАгрохолдингом» тепличные овощи будут не только обеспечивать потребность жителей Чечни, но и поставляться на продовольственные рынки Москвы и других городов страны.

Тепличный комплекс «ЮгАгрохолдинг» зарегистрирован в августе 2015 года, свидетельствуют данные kartoteka.ru. Основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. 99,99% компании владеет исполнительный директор компании, президент Торгово-промышленной палаты Чечни Нурсолта Адаев, 0,01% — «РСХБ Финанс» (структура Россельхозбанка). Сведения о финансовых показателях компании в kartoteka.ru отсутствуют.

По данным ассоциации «Теплицы России», к началу 2017 года общая площадь теплиц в стране достигнет примерно 2,3 тыс. га, из них 600 га построены за последние пять лет, в том числе 300 га — со светокультурой. К 20 декабря 2016 года валовой сбор тепличных овощных культур в целом по стране составил 627 тыс. т, что на 33% больше, чем годом ранее (в 2015 году — 470,8 тыс. т), сообщает Минсельхоз. В том числе огурцов собрано 423,7 тыс. т (на 26% больше аналогичного периода прошлого года), томатов — 187,9 тыс. т (на 52% больше, чем годом ранее), прочих овощных культур — 15,4 тыс. т.