Подмосковная компания «Соевые протеиновые продукты» (СПП) планирует построить завод по глубокой переработке сои в Ставропольском крае. Как говорится в сообщении Минсельхоза региона, предполагаемый объем инвестиций — 30 млрд рублей, проектная мощность предприятия — 170 тыс. т продукции в год.

Проект в настоящее время находится в начальной стадии реализации, отмечается в сообщении. Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор СПП Валерий Новиков, сейчас идут предварительные переговоры по выделению земельного участка в 80 га в Александровском районе Ставрополья, газо- и энергоснабжению. «В планах весной 2017-го начать строительство завода. Однако мы сможем назвать точные сроки, когда будут все согласования», — отметил Новиков, добавив, что строительство завода займет около 24−30 месяцев.

Ранее СПП намеревались построить завод по глубокой переработке сои в Краснодарском крае. Соглашение о реализации проекта было подписано на форуме «Сочи-2014» между Краснодарским краем и инвестором, однако из-за проблем с выделением необходимого под завод размера участка проект так и не был реализован. Сообщалось, что завод должен был перерабатывать 109 тыс. т семян сои в год и выпускать около 40 тыс. т соевого масла, 2 тыс. т соевого лецетина, 32 тыс. т соевого концентрата, 70 тыс. т соевой мелассы и 50 тыс. т соевого изолята. Инвестиции в краснодарский проект оценивались в 8,7 млрд руб. Как сообщал в 2014 году учредитель СПП Эдуард Оганесянц, такие мощности завода должны обеспечить потребности российских предприятий в пищевом соевом концентрате и соевом изоляте, которые сейчас завозятся по импорту. Кроме того, в планах СПП — экспорт продуктов переработки сои в ближнее и дальнее зарубежье.

По данным kartoteka.ru, компания «Соевые протеиновые продукты» зарегистрирована в 2014 году в городе Домодедово Московской области, уставный капитал — 1 млн руб. В качестве основного направления деятельности указано является производство пищевых продуктов. В 2014 и 2015 годах выручки у компании не было, чистый убыток в 2014-м — 2,3 млн руб., в 2015-м — 41 тыс. руб.

Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 23 декабря 2016-го в России собрано 3,2 млн т соевых бобов в бункерном весе. В зачетном весе валовый сбор сои составит 3,04−3,05 млн т, подсчитали в ИКАР; 1,7 млн т из этого объема собрано в центре и на юге страны, что на 35% превосходит показатель прошлого года. Рост урожая происходит на фоне повышения спроса на отечественную сою в сезоне-2016/17 за счет увеличения потребности российских переработчиков, а также сохранения спроса со стороны Китая. Кроме того, важным событием на рынке продукции переработки сои стало ограничение импорта в Россию соевого шрота, в результате за первые три месяца сезона ввоз составил лишь 13,6 тыс. т (в прошлые годы за аналогичный период — 115−120 тыс. т). «Бенефициарами стали индустриальные переработчики сои в России, спрос на продукцию которых резко возрос вслед за скачком цены», — отметили в ИКАР.