Условия для зимовки озимых культур в европейской части России в первой декаде января оставались удовлетворительными, несмотря на тридцатиградусные морозы в ряде регионов. Как говорится в сообщении Гидрометцентра, практически повсеместно прошли снегопады, озимые зерновые культуры в течение всей декады находились под снежным покровом высотой 20−35 см, в отдельных северо-восточных районах Центрального, северных районах Приволжского федеральных округов и в Вологодской области до 50 см и более. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых (3 см) составляла от -5 до -1°С. Лишь местами на севере Центрального округа и в Вологодской области, где почва оставалась талой и минимальная температура почвы на глубине 3 см была близкой к 0°, создавались условия для повреждения посевов озимых культур вследствие выпревания.



В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах почти повсеместно удерживалась теплая погода, под влиянием которой снег на полях таял и уплотнялся. К концу первой декады снежный покров высотой 5−10 см сохранялся лишь в северных районах Южного федерального округа и Крыму, в южных районах небольшой снежный покров (1−2 см) наблюдался лишь местами. Условия для зимовки озимых культур в этих районах были удовлетворительными.



В Уральском федеральном округе, где в большинстве районов температура воздуха понижалась до -30°С, а в отдельных северных районах до -40°С, озимые зерновые культуры также находились под снежным покровом. Его высота на юге округа составляла 19−25 см, в остальных районах — 35−45 см и более, угрозы повреждения их морозами не было. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых на севере территории составляла от -3 до -2°С, на юге — от -9 до -4°С. В юго-западных районах Западной Сибири высота снежного покрова составляла в основном 15−30 см, в остальных районах — 40−50 см (на северо-востоке территории 55−60 см и более), и наблюдавшееся похолодание не было опасным для растений. Минимальная температура почвы на глубине 3 см составляла от -9 до -1°С.



Об удовлетворительном состоянии озимых сообщают и региональные органы управления АПК. Так, в Нижегородской области, где осенью 2016-го посеяно 206 тыс. га озимых культур, их состояние оценивается в основном как хорошее и удовлетворительное, говорится в сообщении Минсельхоза Нижегородской области. «Озимые культуры вошли в состояние покоя и не расходуют запасенные во время осеннего закаливания сахара и питательные вещества», — отмечается в сообщении. На случай гибели озимых в страховом фонде области имеется 10,2 тыс. т семян яровых зерновых культур, что позволит пересеять весной порядка 49 тыс. га озимых.



В Татарстане под урожай 2017-го посеяно почти 600 тыс. га озимых, 92% посевов вошли на зимовку в хорошем состоянии. Как говорится в сообщении пресс-службы президента Татарстана, сегодня температура на узлах кущения от -3 до -5°С, содержание сахаров свыше 25%. Эти показатели — индикатор хорошего состояния озимого клина, считает глава татарстанского Минсельхозпрода Марат Ахметов.



Как удовлетворительное оценивается состояние озимых в Рязанской и Астраханской областях, где ими засеяно 283,4 тыс. га и 1,5 тыс. га соответственно, сообщают региональные аграрные ведомства. В Волгоградской области посевы озимых зерновых культур занимают площадь 1,415 млн га, состояние 63% из них (893 тыс. га) оценивается специалистами как хорошее, еще 31% (441 тыс. га) — как удовлетворительное. Неудовлетворительным признано состояние 81,2 тыс. га, или 6% от посевной площади.



Во второй декаде января на большей части европейской территории России агрометеорологические условия для озимых зерновых культур будут также в основном удовлетворительными, прогнозирует Гидрометцентр. На юге Краснодарского края в отдельные дни возможна слабая вегетация озимых культур в дневные часы.



По данным Минсельхоза, площадь посевов озимых культур под урожай 2017 года в России увеличилась на 302,6 тыс. га и составила 17,3 млн га, в том числе озимой пшеницы — 14,8 млн га. Основные посевы размещены в Южном (34,9% от общей площади посева озимых), Приволжском (26,4%), Центральном (22,6%) и Северо-Кавказском (12,8%) федеральных округах.

