«Дамате» завершила первый этап комплектации поголовьем нового молочного комплекса в Тюменской области на 4,6 тыс. голов, который компания возводит совместно с Danone. 3,1 тыс. КРС поставлены на ферму из Голландии и Германии. Уже в этом году комплекс планирует произвести 4,8 тыс. т молока, сообщила пресс-служба «Дамате».



Поставки были начаты в декабре прошлого года. Новое стадо состоит из телок 6−12 месяцев, а также нетелей со сроками стельности до шести месяцев. Таким образом, первые отелы и первое молоко ожидают на ферме уже в марте 2017 года. Вторая часть поголовья -1,85 тыс. голов — будет завезена на ферму в апреле-мае этого года. Комплекс будет полностью сдан в эксплуатацию в июле.



Строительство молочно-товарного комплекса в Голышмановском районе Тюменской области было начато компаниями «Дамате» и Danone в конце 2015 года в рамках подписанного ранее соглашения. Проект стоимостью 5,6 млрд руб. финансируется за счет собственных средств агрохолдинга, банковского финансирования со стороны «Россельхозбанк» и инвестиций компании Danone. После выхода на полную мощность комплекс будет производить порядка 40 тыс. т молока в год.



Группа компаний «Дамате» развивает три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство. Производственные мощности холдинга расположены в Пензенской и Тюменской областях. В состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в г. Белинский. Благодаря реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 т в сутки.



Danone — один из ведущих производителей продуктов питания в мире. Бизнес компании включает в себя четыре направления: свежие молочные продукты, питание первых дней жизни, бутилированная вода и лечебное питание. Компания ведет бизнес в более чем 130 странах мира. В России Danone владеет 18 предприятиями.

