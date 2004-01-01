Холдинг «Русагро», один из крупнейших в стране производитель сахара, свинины и масложировой продукции, выиграл публичные торги по приобретению бойни в Уссурийске Приморского края. Ни бывшего владельца предприятия, ни сумму сделки компания не раскрывает. Руководитель управления по инвестициям компании Светлана Кузнецова уточнила «Агроинвестору», что в рамках сделки была приобретена только недвижимость, от покупки оборудования «Русагро» отказалась, поскольку оно не соответствует ее требованиям.



По данным федерального реестра сведений о банкротстве, в конце декабря 2016 года «Русагро-Приморье» за 30 млн руб. купила недвижимое имущество «Дальневосточного агрокомплекса». Холдинг стал единственным претендентом на этот актив. В лот, в частности, вошло нежилое здание площадью 2,9 тыс. кв. м, а также право аренды на земельный участок в 2,4 га. В 2009 году «Дальневосточный агрокомплекс» (торговая марка «Наше мясо») завершил строительство предприятия по убою и переработке мяса, его торжественное открытие состоялось 26 января 2010 года. Красную ленту в новом скотобойном цехе перерезал тогдашний губернатор Приморья Сергей Дарькин. Сообщалось, что предприятие стал первым в регионе убойным цехом, оснащенным современным оборудованием, однако два года спустя оно закрылось из-за недозагрузки. В январе 2016 года в отношении «Дальневосточного агрокомплекса» Арбитражным судом Приморского края было открыто конкурсное производство. По данным kartoteka.ru, сейчас компания находится в стадии ликвидации.



«Русагро» планирует дополнительно инвестировать до 0,5 млрд руб. в модернизацию приобретенного актива и закупку нового оборудования, необходимого для организации убойного производства. Его мощность составит до 120 свиней в час. По словам Кузнецовой, предприятие будет интегрировано в свиноводческий проект «Русагро», однако его покупка не подразумевает отказ от строительства убойного предприятия, анонсированного ранее. Его запуск планировался на 2020−2021 год, проектная мощность — 1,9 млн т/год.



«Организация убойного производства на базе купленного актива позволит, не дожидаясь запуска основной бойни, выйти с готовой продукцией на рынок Дальнего Востока уже в 2018 году, а не в 2019-м, как было задумано изначально, — рассказала Кузнецова. — Планируемые мощности покроют пять свиноферм. Этот шаг позволит на несколько лет ускорить реализацию проекта, а также снизить риски в случае задержки строительства основной бойни».



«Конечно, когда уже есть готовая бойня, гораздо проще ее переоборудовать, чем строить с нуля, — комментирует глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. — Возведение бойни с учетом согласований, проектирования, создания инфраструктуры и т. д. может занять не один год, готовую же бойню можно модернизировать и сделать полностью современной.



Покупка бойни — ожидаемое событие вкупе с реализацией свиноводческого кластера «Русагро» в Приморье, говорит руководитель проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерина Михалева. «Действия компании направлены на создание в регионе присутствия полного замкнутого цикла производства — с наличия собственной сырьевой базы, выпуска комбикормов и свинины в живом весе, до разделки в разные форматы крупного и мелкого куска, — перечисляет она. — Перспективы заключаются в возможности расширить линейку продукции для выхода на локальный рынок в Приморье, а также для потенциального экспорта в Китай, Японию и Южную Корею».



В ДФО цены на свинину в убойном весе почти на 25% выше средних по России, что делает экспансию в регион привлекательной даже с учетом логистических сложностей, обращает внимание финансовый аналитик группы «Финам» Тимур Нигматуллин. «На мой взгляд, покупка бойни в Уссурийске связана со стремлением компании к вертикальной интеграции в регионе, что должно поддержать экспансию за счет сокращения себестоимости и улучшения контроля качества, — предполагает он. — В конечном итоге, «Русагро» соберет маржу со всех этапов производства, что повысит рентабельность инвестированного капитала».







В России продолжается тренд перехода свиноводческих компаний от производства «живка» к выпуску продукции в потребительской упаковке или как минимум b2b-отрубов. «Такая тенденция на протяжении всего прошедшего года наблюдалась у всех крупных игроков российского рынка свинины, которые прежде не имели в своих активах комплекса по убою, а концентрировались на наращивании объемов производства свиней, — отмечает Михалева. — Основная задача — диверсифицировать продукцию, расширить ассортимент как для конечного потребителя в сетевом канале продаж, так и для сегментов b2b и b2c. Однако российский рынок свинины в потребительской упаковке пока еще не сформирован».



«Русагро» вышла на розничный рынок в феврале прошлого года, начав выпускать свинину под брендом «Слово мясника». В 2015-м холдинг запустил убойное предприятие в Тамбовской области плановой мощностью 1,95 млн свиней в год с возможностью расширения.



«Русагро» Вадима Мошковича (10-е место в рейтинге «Агроинвестора» топ-20 крупнейших российских производителей мяса по итогам 2015 года) возводит в Приморье свиноводческий кластер мощностью до 112 тыс. т в живом весе в год. Если для экспорта свинины будут открыты рынки Японии, Китая, Кореи, Филиппин и Индонезии, то «Русагро» не исключает расширения объемов производства в регионе до 300−500 тыс. т. В декабре Минвостокразвития сообщало, что стоимость проекта — около 40 млрд руб., включая развитие кормовой базы. Из этих средств 5 млрд руб. — инвестиции Фонда развития Дальнего Востока.



Компания уже приступила к строительству двух свинокомплексов из 10 запланированных на первом этапе производительностью около 80 тыс. т мяса в год. Кроме того, в августе 2016-го холдинг начал возведение крупнейшего на Дальнем Востоке элеватора на 120 тыс. т зерна, ведутся подготовительные работы по строительству комбикормового завода мощностью 240 тыс. т в год. В начале декабря группа объявила о приобретении 33 тыс. га земли в Приморье, в результате земельный банк «Русагро» на Дальнем Востоке превысил 82 тыс. га.

