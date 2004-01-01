В 2016 году мировое производство кормов впервые превысило 1 млрд т, что на 3,7% больше показателя 2015-го и на 19% превышает результат 2012 года, хотя число комбикормовых заводов за прошедший год уменьшилось на 7%, говорится в международном исследовании Alltech. По словам вице-президента и генерального менеджера по инновациям Alltech Эйдана Конноли (Aidan Connoly), это говорит об увеличении эффективности предприятий и уменьшении вреда окружающей среде. В денежном выражении мировой объем рынка кормов компания оценивает в $460 млрд.



Лидерами мировой комбикормовой индустрии являются Китай, США, Бразилия, Мексика, Испания, Индия, Россия, Германия, Япония и Франция. В этих странах сосредоточено 56% всех комбикормовых заводов мира, которые выпускают 60% от общего объема кормов. При этом на долю Китая и США приходится 35% глобального рынка продукции, оценивает Alltech. По данным компании, рост в отрасли произошел в основном благодаря увеличению производства кормов для мясного скота, свиней и аквакультуры, а регионами-драйверами стали Африка, Азия и страны Среднего Востока.







Крупнейшим в мире производителем кормов остается Китай со 187,2 млн т, при этом цены на корма там почти в два раза выше, чем в других странах из первой десятки, отмечает Alltech. США со 169,7 млн т занимают второе место. Северная Америка лидирует в производстве кормов для мясного скота, индейки, домашних животных и лошадей. Ближайший преследователь — Бразилия — заметно отстает: там в 2016 году выпустили лишь 68,9 млн т комбикормов.



Африка пятый год подряд демонстрирует самый быстрый региональный рост. Производство кормов в Нигерии, Алжире, Тунисе, Кении и Замбии увеличилось более чем на 30%, в целом выпуск кормов на континенте прибавил 13%. Но, несмотря на позитивную динамику, общий объем выпуска кормов в Африке остается небольшим — 39,5 млн т.



Впервые за несколько лет увеличилось производство в ЕС. Лидером региона стала Испания, комбикормовые заводы которой выпустили 31,9 млн т продукции — на 8% больше, чем в 2015 году. При этом объемы в Германии, Франции, Турции и Нидерландах сократились. В целом страны Евросоюза произвели 249,4 млн т кормов.



Производство в России выросло на 4%

Россия в рейтинге Alltech занимает седьмое место с объемом производства 29 млн т комбикормов. Правда, по данным Росстата, в 2016 году в стране было выпущено 25,8 млн т комбикормов, а также 1,3 млн т растительных кормов. Однако, поскольку Германия, занимающая в списке Alltech восьмую строчку, произвела 24,5 млн т кормов, позиция нашей страны остается неизменной, если ориентироваться на показатели статведомства.



Производство комбикормов в России увеличилось на 4% относительно 2015 года, следует из данных Росстата, при этом в декабре 2016-го был установлен месячный рекорд - выпущено свыше 2,2 млн т продукции, что на 1,7% выше результата декабря 2015-го. «В декабре каждый год происходит рост: в этом месяце всегда производится больше комбикормов, чем в предыдущие, поскольку в преддверии новогодних каникул производители запасаются кормами», — пояснила «Агроинвестору» исполнительный директор Союза комбикормщиков Татьяна Степина.



В структуре глобального производства 44% объема пришлось на корма для птицы, 27% — для свиней, 21% — для молочного скота и 8% — для прочих категорий животных. Выпуск кормов для бройлеров незначительно уменьшился — на 0,67% до 287 млн т, следует из презентации Alltech. Компания предполагает, что это может быть связано с распространением птичьего гриппа, консолидацией предприятий и более низкой конверсией корма. Зато производство комбикормов для свиней растет, в основном за счет стран Азии. Более четверти глобального объема кормов для свиней выпускает Китай (75,5 млн т), несмотря на то, что число свиноматок в стране уменьшилось на 40% за три года. Производство кормов для молочного скота осталось на уровне прошлого года, при этом позиции лидеров — США и Индии — укрепились, страны увеличили объемы на 12% и 14%. Однако в Европе произошел спад производства: Турция уменьшила выпуск кормов на 1,5 млн т, Германия — на 3,4 млн т, Франция — на 0,3 млн т.



В России по итогам 2016 года производство кормов для птицы увеличилось на 1,2% до 14,2 млн т, для свиней — на 9,1% до 9,4 млн т, для КРС — на 1% до 2 млн т, сообщает Росстат. Выпуск комбикормов для КРС уже много лет остается примерно на одном и том же уровне, в 2016 году произошло лишь незначительное увеличение, комментирует Степина, добавляя, что в 2017-м в этом сегменте вряд ли произойдет какой-либо существенный рост объемов. «Но все будет зависеть от динамики поголовья. Сейчас поддержка молочного животноводства является одним из приоритетных направлений, однако увеличение производства в секторе сомнительно», — говорит она. В целом ситуация в комбикормовой отрасли в этом году будет зависеть от того, какими темпами продолжит развиваться животноводство, продолжает эксперт. «Например, большой прирост в 2016 году обеспечили комбикорма для свиней, однако сохранятся ли такие темпы и в этом году, неизвестно», — отмечает Степина.



В 2016 году в России на 3,4% до 13,9 млн т (здесь и далее — живой вес) увеличилось производство скота и птицы на убой, динамичнее всего росло свиноводство — на 9,4% до 4,3 млн т. Птицеводство прибавило 2,1% до 6,1 млн т. Производство КРС на убой уменьшилось на 1,6% до 2,8 млн т.

