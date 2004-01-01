Минсельхоз направил обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой дополнительно выделить 14 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов в 2017 году. Об этом рассказала директор Департамента экономики и государственной поддержки АПК агроведомства Наталия Чернецова в ходе Всероссийского агрономического совещания, где присутствовал корреспондент «Агроинвестора». Сейчас на поддержку этого направления предусмотрено около 21 млрд руб. «Мы понимаем, что этого недостаточно при существующей потребности, особенно по коротким кредитам, — отметила Чернецова. — Мы ожидаем, что получим поддержку, тем более что председатель правительства понимает, как важно вовремя провести посевную кампанию».



Сейчас многие регионы волнуются из-за того, что не знают лимитов финансирования по льготному кредитованию, однако Минсельхоз намеренно не стал обнародовать расчетные показатели до регистрации в Минюсте и публикации приказов ведомства. «После того как мы опубликовали расчетные данные по единой субсидии, чтобы у регионов было понимание, в каком направлении двигаться при формировании бюджетов, мы получили массу нареканий что якобы сократили финансирование, — рассказала Чернецова. — Мы вам ничего не сокращали, объемы менялись с учетом того, как корректировались подходы к господдержке на площадке правительства». Чтобы подобная ситуация не повторилась, информация об объемах субсидий регионам на льготное кредитование будет размещена только после выхода необходимых приказов Минсельхоза. По словам Чернецовой, это должно произойти в самое ближайшее время. Вечером 1 февраля документы еще не были доступны на сайте агроведомства.



Также после публикации приказа, устанавливающего порядок отбора региональных банков для работы в системе льготного кредитования, Минсельхоз в течение десяти дней проведет их отбор. «Региональные банки являются полноценными игроками на рынке кредитования сельского хозяйства. Лимит средств для них зарезервирован», — подчеркнула Чернецова.



Кроме того, в ходе своего выступления глава департамента напомнила, что в этом году изменился порядок отбора проектов для возмещения части прямых понесенных затрат: теперь он проходит на основании разрешения на ввод в эксплуатацию, тогда как раньше на господдержку могли претендовать проекты, запуск которых был намечен на год получения выплаты. Ранее Минсельхоз отобрал 114 проектов с общим объемом инвестиций в 53,3 млрд руб., а правительство распределило регионам около 10,5 млрд руб. на их субсидирование. «Сейчас мы заключаем соглашения с регионами, причем у нас есть время лишь до 1 марта, — обратила внимание Чернецова — Если к этому времени не будет готова вся необходимая нормативная документация или соглашения не будут заключены, то деньги у нас изымут».



Еще одна новелла в господдержке-2017 — учет рентабельности производства зерновых агрокультур при распределении погектарных субсидий. «Отталкиваясь от ограниченных бюджетных возможностей, мы оценили рентабельность производства зерна с субсидиями и без них. По ряду регионов доля господдержки в рентабельности не превышает 2%, — сказала Чернецова. — Тем регионам, где производство зерна высокорентабельно, несвязанная поддержка на растениеводство не предоставляется. Но при этом для них мы усиливаем поддержку других направлений: семеноводства, производства овощей и т. д. ».



В этом году на господдержку сельского хозяйства выделено 215,8 млрд руб., еще 13,7 млрд руб. получат предприятия сельхозмашиностроения.

