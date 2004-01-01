В начале 2017 года в торговой сети Сахалинской области наблюдается нехватка столового куриного яйца. Как говорится в сообщении администрации региона, к настоящему времени он составляет около 50 тыс. штук в сутки. Причиной дефицита стала начавшаяся модернизация двух цехов птицефабрики «Островная». В результате объемы производства были значительно снижены: в январе предприятие выпустило 8,2 млн яиц против 9,8 млн яиц в январе 2016-го.



Доля «Островной» на региональном рынке составляет 85%. План на февраль 2017 года — 6,6 млн яиц против 10,2 млн яиц годом ранее. Мощности остальных местных предприятий не позволяют закрыть возникший дефицит, констатирует местная администрация. Что касается поставок из других регионов, то в 2016 году они были практически прекращены. «Сыграл свою роль тот факт, что сахалинская птицефабрика в последние годы стабильно наращивает объемы производства, расширяет линейку продукции, а также с 2013 года до января 2017 не повышала цены на столовое яйцо», — говорится в сообщении.



После того, как губернатор Сахалина Олег Кожемяко потребовал предпринять срочные меры, глава регионального Минсельхоза Михаил Кузьменко пообещал, что с 7 февраля «Островная» прекратит выпуск дорогих видов яйца, чтобы производить более доступный продукт. Кроме того, по словам главы областного министерства торговли Инны Павленко, организованы поставки яйца из Хабаровского и Красноярского краев, а также Кемеровской области. «За прошлую неделю завезено 958 тыс. штук. Еще примерно столько же находятся в пути. Сегодня ведется разгрузка партии объемом 210 тыс. яиц», — отчиталась Павленко.



В целом по России существует избыток производства яйца, который давит на потребление и цены, поэтому восполнить возникшую нехватку теоретически возможно, сказал «Агроинвестору» независимый консультант по птицеводству Валентин Корыпаев. «Дефицит в 50 тыс. штук в сутки — это небольшой объем, и его можно найти на российском рынке. Яйцо может возиться на тысячу километров, так что вопрос только в логистике», — отметил он.



По данным Минсельхоза, которые привел на бизнес-форуме «Животноводство России на пути освоения внутренних и внешних рынков» директор департамента животноводства ведомства Харон Амерханов, в 2016 году в России было произведено 43,5 млрд яиц, что на 2,2% больше, чем в 2015-м. Таким образом, на каждого жителя страны в прошлом году приходилось в среднем 297 яиц. Лидерами по приросту производства за последние четыре года стали Ярославская область (+410 млн), Ростовская область (+343 млн) и Кемеровская области (+342 млн), наибольший спад зафиксирован в Ульяновской (-223 млн), Тульской (-190 млн) и Архангельской (-184 млн) областях. К 2020 году, согласно прогнозам министерства, выпуск яйца достигнет 45 млрд штук, или 308 штук на человека.



Птицефабрика «Островная» является государственным унитарным сельскохозяйственным предприятием, принадлежит Минимуществу Сахалинской области. По данным kartoteka.ru, в 2015 году выручка предприятия составила 735,8 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб., убыток от продаж — 168 млн руб. (годом ранее — 136,3 млн руб.). В сентябре 2016 года было объявлено об открытии на «Островной» корпусов по выращиванию бройлерных кур. В рамках инвестиционного проекта, который оценивается в 1 млрд руб., на территории птицефабрики к 2018 году должны быть реконструированы 17 птичников на 500 тыс. цыплят, оборудованы дополнительные цеха по убою и переработке птицы. К 2020 году предприятие планирует производить 10,5 тыс. т куриного мяса в год, что, по подсчетам руководства птицефабрики, позволит полностью покрыть потребность жителей региона в мясе птицы.

