Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с увеличением поставок растительной продукции из Белоруссии. Как сообщила замглавы ведомства Юлия Швабаускене, ввоз моркови в 2016 году увеличился в 2,6 раза, репчатого лука — в 32 раза, пекинской капусты — в 3,3 раза, продовольственного картофеля — в 2,2 раза, грибов — в 1,4 раза по сравнению с 2015 годом.



В ответ директор белорусской госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Александр Пискун выразил готовность в феврале принять российских специалистов «с целью проведения совместных обследований мест хранения и производства растительной продукции белорусского происхождения», сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Ранее замгенпрокурора Владимир Малиновский сообщал, что в 2015 году в Россию было ввезено 573 тыс. т белорусских яблок и грибов, что в пять раз больше собранного в стране урожая.



Объем импорта молочной продукции из Белоруссии также практически равен ее уровню производства, отметил во вторник в ходе бизнес-форума «Животноводство в России на пути освоения внутренних и внешних рынков» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «За последние два года объем импорта молочной продукции из Белоруссии увеличился примерно в полтора раза и сейчас почти сравнялся с объемом производства молока в республике. Понятно, что определенный объем — это моя экспертная оценка — может поступать из третьих стран», — сказал Белов, назвав вопросы, возникающие у Россельхознадзора к белорусской продукции, «достаточно объективными».



3 февраля Россельхознадзор временно запретил поставки говядины из Минской области, посчитав, что белорусские предприятия реэкспортировали украинскую и европейскую продукцию. В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам и нанесение ущерба белорусскому государству. Во вторник МВД Белоруссии отчиталось о проведении доследственных проверок в отношении «отдельных должностных лиц» Россельхознадзора в рамках статьи 249 УК Белоруссии («дискредитация деловой репутации конкурента»). Согласно сообщению белорусского ведомства, есть данные, что они «без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции» на территории России, а также распространяли недостоверную информацию, дискредитирующую белорусских производителей».



По данным ФТС России, по итогам 2016 года из Белоруссии в Россию было импортировано товаров на $10,2 млрд. Среди продовольственной продукции наибольший объем в стоимостном выражении пришелся на молочные продукты и яйцо — $1,47 млрд. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, на Белоруссию приходится до 90% всего российского импорта молока. Мяса и мясных субпродуктов союзное государство поставило в Россию на $542 млн, рыбы и морепродуктов — на $95 млн, овощей — на $133 млн, фруктов — на $73 млн.

