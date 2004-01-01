В январе-декабре 2016 года в Московской области производство молока в сельхозорганизациях сократилось на 1,2%, до 560 тыс. т, говорится в материалах Мособлстата. Сельхозорганизациями отгружено 407 тыс. т молока, что на 5,5% меньше, чем в 2015 году, когда показатель составлял 430 тыс. т. Общий объем производства молока во всех хозяйствах составил 628 тыс. т, что на 0,6% ниже уровня предыдущего года.



Поголовье КРС в 2016 году во всех хозяйствах региона снизилось на 2,9%, до 211 тыс. животных (из них молочных коров — 97,7 тыс.). При этом в сельхозорганизациях темпы падения оказались еще выше — 3,3% до 190 тыс. Доля хозяйств населения в поголовье КРС выросла с 5,6% до 5,9%, еще 4%, как и годом ранее, приходилось на КФХ.



Стадо свиней в Подмосковье к концу 2016 года насчитывало 311 тыс., что на 2,6% больше уровня предыдущего года. Поголовье птицы выросло на 9,7% до 11,7 млн, овец и коз — на 7,7%, до 60 тыс. животных. В течение минувшего года в регионе произведено 295 тыс. т мяса скота и птицы в живом весе, что на 11,4% выше уровня 2015 года. Из общего объема 275 тыс. т пришлось на сельхозорганизации, в том числе 26 тыс. т — мясо КРС (рост на 8,1% к 2015-му), 198 тыс. т — мясо птицы (плюс 110,7%), 52 тыс. т — свинина (рост на 23,7%). Производство яиц в сельхозорганизациях упало на 12,1% до 123 млн шт.



Надои молока на одну корову в сельхозорганизациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-декабре 2016 года составили 6,57 т против 6,39 т в 2015-м. Яйценоскость кур-несушек снизилась на 13,2% — с 250 яиц/год до 217 яиц/год.



В конце января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что по итогам минувшего года область заняла четвертое место по производству молочной продукции, которое, по его словам, достигло 640 тыс. т. К 2020 году регион поставил задачу нарастить выпуск до 1 млн т. Для достижения этой цели власти области объявили о запуске программы реконструкции и модернизации заброшенных молочных ферм, которых в регионе насчитывается около ста. На первые 10 объектов будет выделено 160 млн руб.



По данным Минсельхоза, в целом по России производство молока в сельхозорганизациях в 2016 году выросло на 2,2% до 15 млн т, в КФХ — на 6,1% до 2,2 млн т. Валовой объем выпуска молока во всех хозяйствах составил 30,72 млн т против 30,79 млн т в 2015-м, сообщил во вторник директор департамента животноводства Минсельхоза Харон Амерханов на бизнес-форуме «Животноводство России на пути освоения внутренних и внешних рынков». Наибольшее падение надоев в прошлом году зафиксировано в Башкирии (-81 тыс. т), Омской области (-63,4 тыс. т) и Оренбургской области (-4,3 тыс. т).

