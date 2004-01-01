Минсельхоз сформирует рабочую группу по обсуждению введения в стране системы государственного продовольственного заказа. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов в ходе рабочего совещания Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), на котором присутствует корреспондент «Агроинвестора». К представителям аграрного министерства обратился представитель АККОР из Оренбургской области, выразивший уверенность, что возвращение к плановости в производстве продукции растениеводства будет способствовать введению земель в севооборот.



«Всецело вас поддерживаю. Давайте создадим рабочую группу и попытаемся максимально определить так называемый госзаказ, который может быть для министерства обороны, МВД, бюджетных организаций», — сказал Хатуов. В то же время, заметил он, есть проблема обеспечения качества продукции, к тому же производители при выполнении госзаказа должны будут «проявлять должную дисциплину, заключать длительные договоры», а также заранее договариваться о ценах. Кроме того, напомнил он, в экономике существуют инструменты рыночного регулирования. «Мы пытаемся выполнять эту работу в виде определенных интервенций — пока речь идет о зерновых, возможно, также жизнь заставит обратить внимание на молоко. Но эти механизмы не максимально эффективны, как хотелось бы. Это факт», — признал Хатуов.



Что касается разброса цен на растениеводческую продукцию в различных регионах, то, напомнил он, Минсельхоз подготовил концепцию развития зернового рынка до 2030 года, одна из задач которой — развитие инфраструктуры для выравнивания цен. «Стоит задача сегодня перед министерством транспорта, РЖД, портовыми инфраструктурами за ближайшие семь лет создать систему доступности вывоза на экспорт нашей продукции из тех регионов, где такой инфраструктуры нет. Это выровняет возможности наших аграриев Сибири, Урал, Дальнего Востока, частично Поволжья», — сказал Хатуов.

