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Минсельхоз отобрал региональные банки для льготного кредитования
Регионы получили возможность оперативно перераспределять средства между направлениямиТатьяна Кулистикова
Агроинвестор, февраль 2017
Комиссия Минсельхоза по координации вопросов кредитования АПК утвердила 15 региональных банков для участия в системе льготного кредитования. Ранее были заключены соглашения с десятью системообразующими банками. Двенадцати банкам было отказано в отборе из-за того, что размер их собственных средств менее 20 млрд руб. или они предоставили неполный пакет документов. Совкомбанк получил отказ, поскольку находится в стадии реорганизации, следует из протокола Комиссии. Если возникнет необходимость, то возможно проведение повторного отбора банков, говорил ранее «Агроинвестору» замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин.
Также Минсельхоз подготовил и подписал приказ о внесении изменений в порядок формирования плана льготного кредитования: все регионы будут обязаны направить 20% общих лимитов на финансирование малых форм хозяйствования, не менее 30% — на субсидирование краткосрочных кредитов. При этом регионы получили возможность оперативно перераспределять средства между направлениями внутри общего объема льготных кредитов.
«С точки зрения участия заемщиков в системе кредитования вообще ничего не изменилось, — рассказал «Агроинвестору» Кузин. — Что по старой, что по новой схеме решение — выдать кредит под конкретный проект или отказать — принимает банк». Государство не кредитует, а только субсидирует уже оформленный кредит. Если раньше банк говорил, что на это направление деньги даст, а на это — нет, потому что есть большие сомнения в эффективности проекта, точно так же и сегодня он оценивает кредитные риски, пояснил замглавы агроведомств.
План льготного кредитования формируется на основании заявок регионов, в нем расписаны лимиты средств для каждого из них. «В рамках этих лимитов банки могут предоставлять льготные кредиты. Как только лимит по какому-то направлению заканчивается, банки больше не могут выдавать по нему льготные кредиты, — пояснил Кузин. — Но по предложениям регионов в план льготного кредитования могут вноситься изменения в части перераспределения средств между направлениями. Регионы в данном случае участвуют в формировании политики направлений кредитования и определяют приоритетные сектора развития с учетом особенностей своей территории».
Кузин отметил и высокий интерес банков к участию в системе льготного кредитования. По его словам, сейчас у них намного ниже степень риска по возврату отобранных кредитов. «Если банк кредитует заемщка по коммерческой ставке, тот должен представить модель проекта с достаточно высокой степенью рентабельности, чтобы обеспечить возврат денег, — комментирует он. — А теперь можно кредитовать модели с менее высокой доходностью и гарантированно рассчитывать на господдержку. Представьте, что вы даете в долг двум людям по 100 руб., но один должен отдать 120 руб., а второй — 105 руб., кому будет легче это сделать? Конечно, второму. А маржа для вас получается такая же, как с первым заемщиком, потому что 10 руб. возвращает государство».
Подробнее о новой системе господдержки АПК читайте в мартовском номере «Агроинвестора».
В число отобранных Минсельхозом кредитных организаций вошли: банк «Зенит», «Возрождение», Московский Индустриальный банк, АКБ «Связь банк», «Ак Барс» Банк, Московский кредитный банк, АКБ «Российский капитал», Всероссийский банк развития регионов, банк «Санкт-Петербург», ТрансКапиталБанк, АБ «Россия», Российский национальный коммерческий банк, «ИНГ Банк (Евразия)», АКБ «РосЕвроБанк и АКБ «Абсолют Банк». В перечень системно значимых банков входят: Россельхозбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, ФК «Открытие», Росбанк, ЮниКредит Банк и Промсвязьбанк.
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