Комиссия Минсельхоза по координации вопросов кредитования АПК утвердила 15 региональных банков для участия в системе льготного кредитования. Ранее были заключены соглашения с десятью системообразующими банками. Двенадцати банкам было отказано в отборе из-за того, что размер их собственных средств менее 20 млрд руб. или они предоставили неполный пакет документов. Совкомбанк получил отказ, поскольку находится в стадии реорганизации, следует из протокола Комиссии. Если возникнет необходимость, то возможно проведение повторного отбора банков, говорил ранее «Агроинвестору» замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин.



Также Минсельхоз подготовил и подписал приказ о внесении изменений в порядок формирования плана льготного кредитования: все регионы будут обязаны направить 20% общих лимитов на финансирование малых форм хозяйствования, не менее 30% — на субсидирование краткосрочных кредитов. При этом регионы получили возможность оперативно перераспределять средства между направлениями внутри общего объема льготных кредитов.



«С точки зрения участия заемщиков в системе кредитования вообще ничего не изменилось, — рассказал «Агроинвестору» Кузин. — Что по старой, что по новой схеме решение — выдать кредит под конкретный проект или отказать — принимает банк». Государство не кредитует, а только субсидирует уже оформленный кредит. Если раньше банк говорил, что на это направление деньги даст, а на это — нет, потому что есть большие сомнения в эффективности проекта, точно так же и сегодня он оценивает кредитные риски, пояснил замглавы агроведомств.



План льготного кредитования формируется на основании заявок регионов, в нем расписаны лимиты средств для каждого из них. «В рамках этих лимитов банки могут предоставлять льготные кредиты. Как только лимит по какому-то направлению заканчивается, банки больше не могут выдавать по нему льготные кредиты, — пояснил Кузин. — Но по предложениям регионов в план льготного кредитования могут вноситься изменения в части перераспределения средств между направлениями. Регионы в данном случае участвуют в формировании политики направлений кредитования и определяют приоритетные сектора развития с учетом особенностей своей территории».



Кузин отметил и высокий интерес банков к участию в системе льготного кредитования. По его словам, сейчас у них намного ниже степень риска по возврату отобранных кредитов. «Если банк кредитует заемщка по коммерческой ставке, тот должен представить модель проекта с достаточно высокой степенью рентабельности, чтобы обеспечить возврат денег, — комментирует он. — А теперь можно кредитовать модели с менее высокой доходностью и гарантированно рассчитывать на господдержку. Представьте, что вы даете в долг двум людям по 100 руб., но один должен отдать 120 руб., а второй — 105 руб., кому будет легче это сделать? Конечно, второму. А маржа для вас получается такая же, как с первым заемщиком, потому что 10 руб. возвращает государство».



Подробнее о новой системе господдержки АПК читайте в мартовском номере «Агроинвестора».



В число отобранных Минсельхозом кредитных организаций вошли: банк «Зенит», «Возрождение», Московский Индустриальный банк, АКБ «Связь банк», «Ак Барс» Банк, Московский кредитный банк, АКБ «Российский капитал», Всероссийский банк развития регионов, банк «Санкт-Петербург», ТрансКапиталБанк, АБ «Россия», Российский национальный коммерческий банк, «ИНГ Банк (Евразия)», АКБ «РосЕвроБанк и АКБ «Абсолют Банк». В перечень системно значимых банков входят: Россельхозбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, ФК «Открытие», Росбанк, ЮниКредит Банк и Промсвязьбанк.

