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Винный холдинг «Ариант» создаст питомник саженцев винограда
За два года компания заложила три тысячи гектаров новых виноградниковЭльза Бикчурина, Инна Ганенко
Агроинвестор, февраль 2017
Винный холдинг «Ариант» челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова весной этого года планирует запустить в Темрюкском районе Краснодарского края новый высокотехнологичный питомник по производству саженцев винограда. Ежегодно он будет давать до 3 млн саженцев. Об этом «Агроинвестору» сообщила гендиректор компании «Кубань-Вино» (входит в холдинг) Виктория Емельянович.
«Перед закладкой питомника была проведена исследовательская работа в сотрудничестве с итальянской компанией ENOFLY SRL, в лице Луки Заваризе. Полученные саженцы будут использованы не только для развития наших виноградников, но и для реализации сертифицированного и элитного посадочного материала сторонним предприятиям», — рассказывает топ-менеджер. Сейчас в Краснодарском крае всего производится около 1,5−2 млн саженцов, а потребности в два раза больше и продолжают расти, отмечает она.
Производством винограда в холдинге занимается агрофирма «Южная». Общая площадь сельхозземель предприятия — 12,4 тыс. га, из них 7,7 тыс. га занимают плодоносящие виноградники, а на еще 2,1 тыс. га в ближайшее время будут заложены новые насаждения. За два последних года компания уже заложила и установила шпалеры на 3,2 тыс. га виноградников. Для производства вина агрофирма выращивает свыше 30 технических сортов винограда, в том числе Совиньон, Шардоне, Каберне, Мерло, Траминер, Алиготе, Красностоп, Саперави, Гранатовый, Антарис и другие. По словам Емельянович, валовый сбор винограда в компании на 1 ноября 2016 года составил 75,7 тыс. т, из которых было выработано 4,4 млн дал виноматериала. В прошлом году «Кубань-Вино» нарастила производство почти в два раза до 56,5 млн бутылок. В частности, выпуск шампанских и игристых вин вырос почти на 66%, тихих — на 38%. Значительную часть этой прибавки обеспечила покупка компанией завода «Русский Азов» в Темрюке, поясняет она.
Винный холдинг вместе с одноименным агрохолдингом входят в группу компаний «Ариант», которая была основана в 1995 году в Челябинской области бизнесменами Александром Аристовым и Юрием Антиповым (первым совместным бизнесом стал цех по производству колбасных изделий в конце 1980-х). Основную часть выручки группы обеспечивают два крупнейших российских производителя ферросплавов (контролируют около 70% всего производства в России). Главное направление агрохолдинга — свиноводство. В рейтинге крупнейших производителей свинины в 2016 году компания заняла девятое место с долей в 2,5% и объемами более 89 тыс. т свинины в живом весе. В состав винного холдинга входят челябинский «Центр пищевой индустрии — Ариант» и винодельня «Кубань-Вино», по итогам прошлого года они произвели 95,7 млн бутылок вина.
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