Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей — французский «Ашан» — запустит собственный мясоперерабатывающий завод этой весной. Строительство предприятия велось в Тамбовской области с 2015 года. Об этом сообщил менеджер по работе с фермерами «Ашан» Сергей Ефремов на конференции «Фермерские продукты из мяса: реально и выгодно», организованной ITE EXPO, проектно-конструкторским бюро «Бегарат» и Национальным союзом производителей говядины в рамках международной выставки «Мясная и молочная индустрия». Инвестиции в проект составили порядка 3,5 млрд руб. В 2018 году предприятие будет выпускать уже до 40 тыс. т мясной продукции из свинины, говядины, баранины, в том числе по стандарту «халяль». К 2021-му планируется увеличить мощность до 70 тыс. т. Сейчас «Ашан» поставляет на реализацию около 35 тыс. т этих видов мяса в год.



По словам Ефремова, собственный комбинат позволит компании повысить качество реализуемой продукции, поможет контролировать процесс его производства на всех этапах. Для взаимодействия с поставщиками сырья создана сервисная компания, а также будет организован давальческий убой. Для этого будет построено отдельное предприятие: проект «Тамбовагроинвест» реализуется Корпорацией развития Тамбовской области в партнерстве с «Ашан». Убойный цех будет расположен вблизи комбината ритейлера. Вложения оцениваются в 600 млн руб. До конца марта инвесторы рассчитывают получить кредит на 480 млн руб. и приступить к строительству. 120 млн руб. составят собственные средства Корпорации и поддержка областного бюджета.



На данный момент заложен фундамент убойного цеха и возведена часть металлоконструкций. Запуск предприятия запланирован на ноябрь. Завод будет иметь три линии забоя: для свиней (до 60 голов в час), КРС и универсальную. «Изначально в проекте заложена возможность увеличения имеющихся мощностей в два раза согласно растущим потребностям «Ашана», — сообщил гендиректор «Тамбовагроинвест» Вячеслав Чуканов. — Также на предприятии предусмотрен цех забоя по стандарту «халяль».



Цены на услуги предприятия будут рассчитываться из учета средней стоимости забоя в пяти регионах — Липецкой, Воронежской, Рязанской, Саратовской и Пензенской областях, с сельхозпроизводителями которых планирует работать компания. Ценообразование, по словам Чуканова, будет пересматривать каждые три месяца. Убойный цех закроет потребности мясокомбината «Ашана» на 40%.



Поставляемое на перерабатывающий завод мясо кроме требований ГОСТ должно отвечать техническим условиям, разработанным ритейлером. Они включают в себя цвет мяса, его плотность, качество жира, уровень PH, а также возраст животных, отправляемых на убой. На каждой упаковке будет напечатан QR-код, с помощью которого покупатель сможет узнать всю информацию о продукте, отследить путь его трансформации в кусок мяса от рождения животного на ферме, говорит Ефремов. Сельхозпроизводители будут работать с компанией по долгосрочным контрактам (до пяти лет) и получат научное сопровождение своих производств.

