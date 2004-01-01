В отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов началась вегетация озимых, аграрии уже приступили к их ранневесенней подкормке. Как сообщила «Агроинвестору» представитель Минсельхоза, по состоянию на 22 февраля подкормлено 242 тыс. га озимых или 1,4% площади сева (в 2016 году — 224 тыс. га), в том числе в Краснодарском крае — 95,2 тыс. га, в Ставропольском крае — 46 тыс. га, в Ростовской области — 101 тыс. га. Ко 2 марта в Краснодарском крае подкормка была проведена уже на площади 527 тыс. га, что составляет треть от намеченного объема, сообщило в четверг региональное агроведомство. О начале внесения минеральных удобрений также отчитались Ингушетия и Дагестан.



Всего озимыми зерновыми в России было засеяно 17,4 млн га — на 303 тыс. га больше, чем годом ранее. Пшеница занимает более 85% в структуре площадей. Также под урожай-2017 посеяны озимый рапс на 181 тыс. га (в 2016-м —178 тыс. га) и озимый рыжик — 119 тыс. га (в 2016-м — 139 тыс. га). «Мы следим за состоянием посевов, они нормально перенесли сильные морозы, в начале года помог хороший снежный покров», — отметил глава Минсельхоза Александр Ткачев на заседании правительства 2 марта, добавив, что в этом году аграрии «намерены сохранить и приумножить те успехи, которые были достигнуты» в прошлом году.



Как уточнила «Агроинвестору» представитель пресс-службы министерства, из общей площади посевов озимых агрокультур в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся посевы на 16,7 млн га или 96,1%. По ее словам, сейчас в регионах проводится работа по оценке состояния растений после зимовки.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Зайцев предположил, что подробные данные о состоянии озимых появятся к середине марта, однако предварительные оценки показывают, что агрокультуры перезимовали хорошо. В то же время, добавил эксперт, урожай во многом будет зависеть от количества осадков в апреле и мае. «Сейчас наблюдается сход снежного покрова в центрально-европейской части страны, а быстрый сход обеспечит быстрый уход влаги в грунтовые воды. В течение марта весь этот уровень влаги от таяния снега уйдет, и в апреле-мае нужно смотреть, будут ли осадки и в каком объеме», — сказал «Агроинвестору» Зайцев.



Пока же, по его словам, перспективы очень хорошие, в связи с чем урожай пшеницы вполне может выйти на новый рекорд. Тем не менее пока ИКАР ставит аккуратную оценку урожая пшеницы в этом году в 67,5 млн т. «Это крайне умеренный сценарий, с учетом рисков, которые могут возникнуть. А так урожай может быть в коридоре 65−75 млн т», — добавил эксперт. В 2016 году, по данным Росстата, валовой сбор пшеницы составил 73,3 млн т.



По оценке Минсельхоза, яровые агрокультуры в этом сельхозгоду будут посеяны на 52,7 млн га. В частности, на 170 тыс. га до 3,06 млн га увеличатся площади под кукурузу, на 79 тыс. га — сои (до 2,27 млн га), на 19 тыс. га — сахарной свеклы (до 1,12 млн га). В то же время яровой пшеницей будет засеяно 13,56 млн га, что на 148 тыс. га меньше показателя 2016-го, 7,17 млн га займет подсолнечник (снижение на 327 тыс. га). Потребность российских аграриев в финансовых средствах на проведение весенних полевых работ, которые будут вестись с марта по июль 2017 года, подсчитали в Минсельхозе, составит 334,8 млрд руб., что на 2% больше, чем в 2016 году. При этом, по словам Ткачева, цены на основные удобрения перед весенними полевыми работами удалось снизить на 10−20%. Объем запасов минеральных удобрений у сельхозпроизводителей к началу марта превышает 820 тыс. т, что на 2% больше, чем годом ранее.



По мнению Ткачева, в 2017 году Россия при благоприятных погодных условиях может собрать урожай зерновых не менее 107 млн т, как это предусмотрено госпрограммой развития АПК. В прошлом году, согласно уточненным данным Росстата, урожай зерна составил 120,7 млн т. Российский зерновой союз прогнозирует валовой сбор зерна в 2017 году в 110 млн т, ИКАР — в 113 млн т, в том числе 67,5 млн т пшеницы, 17,5 млн т ячменя и 14,5 млн т кукурузы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в своем последнем докладе оценила, что урожай пшеницы в России в этом сезоне вновь будет рекордным и достигнет 74 млн т.

