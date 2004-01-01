Ряд районов Ставропольского края приступили к севу яровых агрокультур, из 900 тыс. га, которые запланированы под них в текущем году, засеяно уже более 100 тыс. га. Как сообщает портал правительства Ставрополья, работы планируется завершить до 1 мая. Также на некоторых территориях началась посадка овощей и картофеля, обработка садов и виноградников.



Яровой сев стартовал и в Краснодарском крае. По информации регионального Минсельхоза, к настоящему времени засеяно 12 тыс. га из 1,85 млн га, отведенных под яровые агрокультуры. Из общего объема 856 тыс. га, как ожидается, займут зерновые и зернобобовые, 803 тыс. га — технические агрокультуры, 42, тыс. га — картофель и овоще-бахчевые. Также в этом году будут увеличены площади сева сахарной свёклы — на 14 тыс. га, сои — на 13 тыс. га и гороха на зерно — на 10 тыс. га. Кроме того, 157 тыс. га отведут под кормовые агрокультуры. Как сообщил вице-губернатор Андрей Коробка, первая подкормка озимых в Краснодарском крае практически завершена.



В Дагестане весенний сев должны провести на 223 тыс. га. Как сообщила «Агроинвестору» представитель Минсельхозпрода республики, на текущий момент засеяно 5 тыс. га люцерной.



Посевная кампания ведется также в пяти районах Чечни. По информации «Грозный-ТВ», сейчас аграрии преимущественно сеют овес, работы планируется завершить уже к середине марта. Вторым этапом будут засеяны более поздние агрокультуры — кукуруза, подсолнечник и сахарная свекла. Всего под урожай 2017 года в Чечне отведено около 300 тыс. га, из которых 130 тыс. га заняли озимые.



Между тем, у пресс-службы федерального Минсельхоза информации о начале сева яровых нет. «Эти данные собираются в регионах, пока оттуда сведений не поступало», — сказала «Агроинвестору» представитель министерства.



6 марта глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что весна в России в этом году стала атипично ранней. «Температуры, которые мы наблюдаем сейчас, характерны для конца марта — начала апреля», — приводит слова Вильфанда РИА «Новости». Согласно прогнозу метеорологов, с 7 по 11 марта на европейской части России температура ожидается на 4−8 градусов выше нормы, а на азиатской — на 12−16 градусов. Что касается озимых агро культур, то условия их зимовки «были очень хорошими и дальше уже можно надеяться на хорошие последствия», указал Вильфанд. «Влаги в почве много, водность снега большая, вымерзания практически не было… Зимовка нынешняя создает предпосылки для очень хорошего урожая», — сказал он.



Как ранее сообщал Минсельхоз, в целом по России яровые агрокультуры в этом сельхозгоду будут посеяны на 52,7 млн га. В частности, на 170 тыс. га до 3,06 млн га увеличатся площади под кукурузу, на 79 тыс. га — сои (до 2,27 млн га), на 19 тыс. га — сахарной свеклы (до 1,12 млн га). В то же время яровой пшеницей будет засеяно 13,56 млн га, что на 148 тыс. га меньше показателя 2016-го, 7,17 млн га займет подсолнечник (снижение на 327 тыс. га). Потребность российских аграриев в финансовых средствах на проведение весенних полевых работ, которые будут вестись с марта по июль 2017 года, составит 334,8 млрд руб. — на 2% больше, чем в 2016 году, оценило агроведомство.

