Вьетнамская компания TH True Milk (входит в ТН Group) готова вложить в молочное животноводство на Дальнем Востоке более $1,5 млрд. Об этом заявила президент концерна Тхай Хыонг на встрече с вице-премьером России Юрием Трутневым, сообщает «Российская газета». По ее словам, регион интересен своими природными ресурсами и близостью к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона.



«Дальний Восток имеет благоприятные условия для растениеводства и животноводства. Мы будем там развивать бизнес, чтобы не только покрыть дефицит [продовольствия на внутреннем рынке ДФО], но и экспортировать продукцию», — рассказала Тхай Хыонг. Она добавила, что Дальний Восток находится в непосредственной близости от таких рынков как Китай и Япония, где большой дефицит экологически чистых, органических продуктов, и это открывает большие возможности. Юрий Трутнев, в свою очередь, пообещал полную поддержку при реализации проекта.



В настоящее время TH True Milk осуществляет проекты по строительству молочных комплексов в Московской и Калужской областях. Как уточнила Тхай Хыонг, всего компания намерена вложить в предприятия в России $2,7 млрд, из которых $1 млрд придется на Калужскую и Московскую области, а оставшиеся средства «достанутся Дальнему Востоку».



Соглашение о создании молочного кластера в Подмосковье Тхай Хыонг подписала с губернатором региона Андреем Воробьевым в октябре 2015 года. Первый камень нового комплекса был заложен в мае 2016 года и, как пообещала на церемонии Тхай Хыонг, к середине 2017 года первая молочная продукция TH True Milk появится на прилавках. Под первую очередь подмосковного проекта выделено 3 тыс. га в Волоколамском районе и около 7 тыс. га в Лотошинском районе, где планируется построить пять ферм на 12 тыс. КРС, молокозавод и предприятие по производству кормов. Первая очередь проекта в столичном регионе может обойтись вьетнамской компании в $500 млн, сообщали «Ведомости». Всего анонсировано возведение трех животноводческих блоков на 45 тыс. коров. В ноябре прошлого года министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев говорил, что в том числе благодаря вьетнамским вложениям к 2020 году регион выйдет на 1 млн л молока, из которых 150−200 тыс. л надоя будет давать TH True Milk.



Договоренность о строительстве животноводческого комплекса в Калужской области была достигнута в мае 2016 года, а в октябре состоялась закладка первого камня. Как и в Подмосковье, первая очередь предусматривает формирование дойного стада из 12 тыс. коров с последующим увеличением до 45 тыс. животных. Молокоперерабатывающее предприятие должно разместиться на территории индустриального парка «Росва», заявленный объем инвестиций в калужский проект — $400 млн. Как сообщали в пресс-службе регионального правительства, ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2019 год. По оценке калужского губернатора Анатолия Артамонова, запуск проекта позволит региону вдвое увеличить производство молока. Помимо молочного животноводства и переработки вьетнамский инвестор хочет развивать в регионе производство тепличных овощей и фруктов.



В случае реализации своих проектов TH True Milk может стать крупнейшим инвестором в российское молочное животноводство. В то же время, как ранее отмечал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, пока рано говорить, будут ли на 100% реализованы эти планы. Как пояснял Белов, инвестор наверняка запустит пилотные проекты, но вряд ли вложит сразу все заявленные деньги и построит производства на десятки тысяч КРС. «Сначала нужно понять экономику, почувствовать реалии рынка, в том числе взаимоотношений производителей молока с государством, а потом уже принимать окончательные решения», — пояснял Белов.

