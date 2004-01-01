С 15 марта Турция лишила российских экспортеров права на беспошлинную поставку в страну зерновых культур, в результате чего отгрузки приостановлены, сообщают российские трейдеры. Как говорится в письме Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) главе Минсельхозу Александру Ткачеву, турецкие власти приостановили выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла. При этом в списке стран, из которых импорт этой продукции разрешен, остаются Литва, Германия, Украина, Казахстан, Латвия, Болгария, Босния и Герцеговина, Хорватия, Венгрия и Канада. В связи с этим НАЭСП обратилась к главе Минсельхоза Александру Ткачеву с призывом принять «энергичные меры» для возобновления экспорта сельхозпродукции в Турцию, сообщает ПРАЙМ.



Лишение России права беспошлинной поставки в Турцию пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота подтвердил «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, в этой связи России придется поставлять пшеницу с пошлиной в 130%. «Такая информация получена от российских экспортеров. Никаких новых данных пока нет», — сообщил он.



Согласно сообщению аналитического центра «СовЭкон», «даже тем судам, которые на подходе, отказано в приеме зерна». «Но проблема в том, что каких-либо официальных документов, подтверждающих введение 130% пошлины для мукомолов, использующих российскую пшеницу, пока нет», — отмечается в сообщении.



Представитель Минсельхоза сообщил «Агроинвестору», что «официальных заявлений от государственных структур Турции по данному вопросу озвучено не было». «В настоящее время Минсельхоз России ведет работу по прояснению ситуации», — отметил официальный представитель ведомства. Проверкой информации сейчас занимается и Минэкономразвития. «Официально турецкая сторона не подтверждала, что она приняла какие-то решения, ограничивающие ввоз. У нас состоялись встречи уже с профильными ведомствами Турции — Минэкономики и Минсельхозом, которые не подтверждают введение ограничений», — приводит «Интерфакс» слова замминистра экономического развития Алексея Груздева.



По мнению экспертов рынка, действия турецкой стороны могут негативно сказаться на объемах экспорта российских зерновых, и без того невысоких. Как заявила представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, при сохранении невыгодных условий экспорта поставки будут перераспределены. «В частности, могут быть найдены новые контрагенты в странах, которые по результатам своей работы за последние три года Россельхознадзор открыл для российской зерновой продукции», — сказала она. Однако найти новых покупателей на российскую пшеницу будет крайне непросто, замечает Рылько. Так, по оперативным данным ФТС России на 8 марта, экспорт зерна в текущем сельхозгоду, несмотря на рекордный урожай, составлял 25,6 млн т, что на 1,3% ниже аналогичного уровня прошлого сезона. Объем экспорта пшеницы за сезон составляет 19,75 млн т, что лишь на 2,7% выше показателя прошлого сельхозгода, кукурузы — 3,5 млн т (+22% в сравнении с прошлым сельхозгодом), ячменя — 2,19 млн т (-39,8% к прошлому сезону).



Среди импортеров российской пшеницы Турция занимает второе место после Египта, и, по данным Федерального центра оценки качества зерна, на эту страну приходится 10% всего российского экспорта этой агрокультуры. С 1 июля 2016 года по 6 марта 2017 года в Турцию было поставлено 2,5 млн т зерновых культур из России, в том числе пшеницы — 2,04 млн т, кукурузы — 410 тыс. т и ячменя — 50 тыс. т.

