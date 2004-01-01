Группа компаний «Руском» приобрела имущество обанкротившегося «Альтаир-агро», одного из крупнейших в Алтайском крае производителей мясной продукции. Как следует из материалов Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в ходе торгов победителем стала компания «Барнаульский пищевик», входящая в «Руском». Итоговая сумма сделки составила 596 млн руб.



На торги, в частности, было выставлено два свинокомплекса в Ребрихинском районе Алтайского края, здание мясоперерабатывающего комплекса, земельные участки, склад для хранения продукции и другое имущество. Начальная цена была определена в 568 млн руб.



«Альтаир-Агро» начала работу в 2000 году, став одним из первых в Сибири предприятий полного цикла. Компания занималась выращиванием зерновых, активы включали два свиноводческих комплекса, убойный цех, комбикормовый завод и предприятие по глубокой переработке мяса. Первый комплекс на 11 тыс. свиней был построен в 2009 году, стоимость проекта оценивалась в 1,5 млрд руб. В 2011 году компания объявила о запуске первой очереди второго комплекса на 14 тыс. свиней, вторую очередь, предполагающую доведение мощности до 48 тыс. животных в год, планировалось запустить через год, однако строительство так и не было завершено. Ассортимент выпускаемой продукции «Альтаир-агро», согласно информации компании, насчитывал более 100 наименований колбасных изделий (ТМ «Мясье», «Щедриха»), которые реализовывались в Алтайском крае и республике Алтай, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях.



Запустить производство на мощностях «Альтаир-агро» «Руском» планирует к 2019 году. «Сегодня мы производим 22 тыс. т свинины в год, приобретение этих мощностей позволит в перспективе увеличить объемы производства еще на 5 тыс. т в год. Предприятие будет заниматься выращиванием свиней, производством мяса и продуктов из свинины в том числе», — сказал «Коммерсанту» совладелец «Рускома» Темури Латария. За два года «Руском» намерен достроить комплекс общей мощностью в 48 тыс. свиней. «Летом на этом предприятии был пожар, в итоге один из корпусов полностью непригоден для эксплуатации; часть оборудования физически изношена. Суммарно в этот проект нужно вложить 400 млн руб.», — отметил Латария.



«Альтаир-Агро» был признан банкротом решением Арбитражного суда Алтайского края от 24 июня 2016 года, в отношении него было открыто конкурсное производство. Общий долг компании перед кредиторами составил 1,7 млрд руб., основной кредитор — Сбербанк. Изначально торги планировались на конец декабря, однако собственник «Альтаир-агро» Сергей Ножкин потребовал их приостановить и провести повторную оценку активов компании, указывая, что стоимость имущества, «определенная в соответствии с отчетом об оценке, носит явно заниженный характер». Как заявлял он местному изданию Altapress.ru, стоимость всего проекта — 2,3 млрд руб., 1,8 млрд руб. из которых составляли заемные средства, 468 млн — собственные вложения инвестора. Однако ходатайства Сергея Ножкина не были удовлетворены. Кредиторская задолженность самого Сергея Ножкина составляет более 1 млрд руб. Согласно данным kartoteka.ru, выручка «Альтаир-Агро» в 2015 году составила 763 млн руб., чистый убыток — 137 млн руб.



Группа компаний «Руском» бизнесмена Темури Латарии была создана в 1999 году, холдинг реализует на территории Омской области проект сельхозпроизводства замкнутого цикла, начиная с растениеводства и кормопроизводства и заканчивая выпуском и реализацией продукции. В состав группы входят свиноводческий комплекс на 110 тыс. животных, комбикормовый завод мощностью 60 тыс. т продукции в год, элеватор, рассчитанный на 30 тыс. т единовременного хранения, а также мясоперерабатывающие предприятия «Сибирские колбасы» и «Алтайские колбасы» (торговые марки «Сибколбасы», «Кормиловский бекон», «Инди»). Земельный банк — 24 тыс. га. В 2014 году в состав холдинга также вошла Морозовская птицефабрика, занимающаяся выращиванием индейки (производственная мощность — 6,5 тыс. т мяса в год) и цыплят бройлеров (мощность — 6,5 тыс. т в год). Кроме того, «Руском» реализует в Тюменской области проект стоимостью 2,19 млрд руб. по строительству индейководческого предприятия, выход на полную мощность — 10 тыс. т — намечен на 2018 год. Согласно данным kartoteka.ru, выручка «Руском-агро» в 2015 году составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 313 млн руб.; выручка Морозовской птицефабрики — 915 млн руб., чистый убыток — 60 млн руб.

