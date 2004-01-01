При этом из бюджета региона будет выделено 51,5% — 2,614 млрд рублей, а из федерального бюджета — 48,5%, или 2,472 млрд рублей от общего объема финансирования на развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области в 2017 году.



На условиях софинансирования теперь будет оказываться поддержка в области растениеводства, животноводства, возмещения части прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК, помощи бизнесу, а также содействия в области достижения реализации региональной программы развития отрасли. «В 2017 году господдержка агропромышленного комплекса происходит с использованием механизма консолидации субсидий. Это значит, что по ряду направлений средства из федерального бюджета объединены в единую субсидию, — говорит Денис Буцаев, заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области. — Данная мера позволит регионам принимать самостоятельное решение о разбивке «единой» субсидии по приоритетным для региона направлениям инамного быстрее доводить средства до получателей».



Так, в 2017 году самой крупной статьей «аграрного» бюджетастанет возмещение сельхозпроизводителям части затратна создание и модернизацию объектов АПК в Московской области: тепличных комплексов, молочных ферм, оптово-распределительных центров и других проектов. Совокупный объем поддержки из федерального и регионального бюджетов на эти цели составит 1 507,9 млн рублей. При этом средства на строительство и модернизацию сыроварен (60 млн), грибоводческих ферм (198,8 млн) и объектов аквакультуры (4,6 млн) будут выделены из бюджета региона.



Вторую по объему поддержки задачу представляет собой повышение продуктивности КРС (крупного рогатого скота) молочного направления. Для обеспечения субсидий на 1 кг отгруженного или реализованного молока область выделяет 502,6 млн рублей, федеральный бюджет -258,9 млн, вместе — более 760 млн рублей.



Средства консолидированной субсидии в 2017 году будут также направлены на одно из самых приоритетных направлений в АПК Московской области — поддержку предпринимательства. В бюджете Подмосковья заложено333 миллиона рублей на возмещение ставки по инвестиционным кредитам — в три раза больше в сравнении с прошлым годом. Еще 281,3 миллиона пойдут на различные меры поддержки малым формам хозяйствования: предоставление грантов начинающим фермерам, грантов для семейных животноводческих ферм, возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие малых форм хозяйствованияи другие меры помощи.



«Общий объем финансирования вырос на 32% по отношению к прошлому году, приэтом со стороны регионального бюджета уроень господдержки аграриев увеличен на 65%. В Подмосковье и по механизму доведения субсидии до аграриев, и по предметам субсидий созданы максимально комфортные и отвечающие запросам сельхозпроизоводителей условия», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.



Со всеми возможностями получения государственной поддержки сельхозпроизводители смогут познакомиться на III Международном аграрном форумеовощных культур «ОвощКульт», который будет проходить4−5 апреля 2017 года в Доме Правительства Московской области.



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