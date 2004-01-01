«Раздолье» в 2017 году создаст пасеку из 70 пчелиных семей в Дмитровском районе Московской области. Как говорится в сообщении компании, уже в этом году будет заготовлено свыше 1,2 т цветочного меда, который появится в розничной продаже, а также будет поставляться для сегмента HoReCa.



«В ближайшее время будет произведен монтаж современных ульев из пенополистерола, в которые будут заселены 70 пчелиных семей, под засев медоносными травами выделен земельный участок площадью свыше 70 га, что позволит в первый год реализации проекта собрать более тонны натурального меда. В планах компании — дальнейшее расширение проекта», — сообщает пресс-служба «Раздолья». Инвестиции в создание собственной пасеки компания оценила в 2 млн руб.



«Раздолье» — сельскохозяйственное предприятие, расположенное в Дмитровском, Клинском, Истринском и Одинцовском районах Подмосковья. Компания основана в 2010 году, земельный банк — 10 тыс. га. Компания возделывает зерновые и зернобобовые агрокультуры, картофель, свеклу, морковь, выращивает на гидропонике салаты, зелень и пряные агрокультуры, а также занимается сенозаготовкой. Деятельность компании сертифицирована Евросоюзом по органическому производству. В 2017 году «Раздолье» намерена ввести в сельхозоборот 2,6 тыс. га залежных земель, расширив производство овощей и увеличив объем заготовки сена, а в 2018-м построить в Одинцовском районе производственный комплекс полного цикла по выпуску чипсов из капусты кейл.



По данным Росстата, в 2015 году все хозяйства России произвели 67,7 тыс. т меда. Среди регионов Московская область занимает 57-е место со 189 т. Лидерами по выпуску меда были Татарстан (5,6 тыс. т), Приморский край (4,9 тыс. т) и Алтайский край (4,8 тыс. т).

