Аграрии Краснодарского края и Чеченской республики на неделю раньше приступили к севу сахарной свеклы. Как сообщает Минсельхоз, по состоянию на 29 марта на Кубани посеяно 16,3 тыс. га или 8,8% к прогнозу (в 2016-м — 10,9 тыс. га), в Чечне — 0,1 тыс. га или 1,7% к прогнозу (в 2016-м — 1 тыс. га).



Кроме того, в Чечне на 2,6 тыс. га посеян подсолнечник на зерно, что составляет 26% прогнозной площади в республике (в 2016-м — 0,9 тыс. га). В Адыгее, Крыму, Кабардино-Балкарии, Ростовской и Астраханской областях сельхозпредприятия приступили к посадке раннего картофеля, посажено 2,4 тыс. га или 0,7% к прогнозу (в 2016-м — 1,6 тыс. га).



Согласно прогнозу Минсельхоза, в целом по стране посевная площадь сахарной свеклы в этом году вырастет на 18 тыс. га к уровню 2016-го и составит 1,13 млн га. Союзроссахар, в свою очередь, ранее прогнозировал увеличение посевов на 40 тыс. га до 1,15 млн га. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), напротив, ожидает сокращения посевных площадей на 4−6% до 1,04−1,07 млн га в том числе из-за риска перепроизводства сахара в России, которое может возникнуть уже в ближайшие годы. По данным ИКАР, максимальное снижение площадей возможно на юге, ориентированном на экспортные зерновые, бобовые, масличные и другие агрокультуры. Ряду других регионов, где показатели свекловодства остаются существенно ниже среднего, «в ближайшие годы придется в принципе отказаться от свекловодства и перепрофилировать хозяйства и заводы на иное производство», говорилось в прогнозе ИКАР.



По оценке Минсельхоза, посевы основной масличной культуры — подсолнечника на маслосемена в России в 2017 году уменьшатся на 327 тыс. га до 7,17 млн га. Впрочем, эксперты считают такой прогноз излишне консервативным. «Объективных причин для снижения площадей подсолнечника мы не видим. Спрос на эту агрокультуру высокий как на внутреннем рынке, так и за рубежом, перерабатывающих мощностей в стране по-прежнему больше, чем реальный урожай. Кроме того, у подсолнечника очень высокий показатель маржинальности, зачастую выше некоторых зерновых и других масличных культур», — ранее говорил «Агроинвестору» эксперт ИКАР Даниил Хотько.



В целом по стране яровой сев к 30 марта проведен на площади 775 тыс. га или 1,5% к прогнозу, из них 543,5 тыс. га засеяны яровыми зерновыми. В Южном федеральном округе яровой сев проведен на 551,1 тыс. га, в Северо-Кавказском округе — на 202,2 тыс. га, в Центральном округе — 20,6 тыс. га, в Дальневосточном округе — на 1,2 тыс. га (в 2016-м — 0,7 тыс. га). Общая посевная площадь в 2017 году, согласно прогнозу Минсельхоза, составит 80,1 млн га, в том числе яровые займут 52,7 млн га. Озимой пшеницей засеяно 14,8 млн га, еще 13,6 млн га придется на яровую пшеницу. Проведение посевной кампании в этом году, подсчитал Минсельхоз, обойдется аграриям в 334,8 млрд руб. против 328,3 млрд руб. в 2016-м. В частности, на 16% до 38,2 млрд руб. увеличатся затраты на семена, на 11% — расходы на приобретение техники (49,7 млрд руб.), еще на 32 млрд руб. сельхозпроизводители закупят запасных частей (рост на 2,4%).

