Импорт картофеля из Белоруссии в Россию в первом квартале 2017 года увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, белокочанной капусты — в 3,4 раза, лука — в 15 раз, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе III Международного аграрного форума овощных культур «ОвощКульт», на котором присутствует корреспондент «Агроинвестора». По его словам, это показывают данные, которые поступают с контрольных пунктов ведомства, выставленных на границе в связи с санкциями.



Так, по данным Россельхознадзора, за первый квартал 2016 года Белоруссия поставила примерно 27 тыс. т свежего продовольственного картофеля, за первый квартал 2017 года — уже 70 тыс. т, свежей моркови — 16 тыс. т и 38 тыс. т, белокочанной капусты — 9 тыс. т и 31 тыс. т. Ввоз свежего лука вырос в 15,4 раза — со 163 тыс. т в первом квартале прошлого года до 2,51 млн т в этом году. «Они в прошлом году предусмотрели вырастить больше лука, для того чтобы нам поставить. То есть заранее знали, чего у нас не будет хватать в первом квартале», — иронизирует Данкверт. По его словам, также в три раза выросли поставки свеклы, в 1,9 раза — семенного картофеля, в 3,6 раза — грибов шиитаке.



Данкверт отметил, что данные Россельхознадзора отличаются от белорусской официальной статистики. «Официальные источники (Белоруссии — «Агроинвестор») говорят о 82 тыс. т картофеля в прошлом году, а наши данные — о 230 тыс. т, то есть в три раза больше. Капусты тоже в три раза больше», — заявил глава ведомства, посетовав, что российскую общественность и отраслевые союзы такие расхождения в данных не интересуют. «Почему я один? Вот уголовное дело заводят (президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручил МВД страны возбудить против Данкверта уголовное дело — «Агроинвестор»). Я даже попросил руководство отвести меня в сторону, потому что, может, я действительно вредитель какой-то, пусть разбираются с уголовным делом», — признался он.



Реэкспорт санкционной овощной продукции идет не только через Белоруссию, но и через другие страны. Замглавы правительства Московской области Денис Буцаев назвал «серый» и «черный» экспорт одной из угроз российскому овощеводству. Так, за два года импорт в Россию томатов из Азербайджана вырос с 55 тыс. т в 2014 году до 98 тыс. т в 2016-м, привел он данные ФТС. Кроме того, есть возможность закупки турецких продуктов напрямую в Турции.



В 2016 году, как ранее сообщал Россельхознадзор, ввоз моркови увеличился в 2,6 раза к уровню 2015 года, пекинской капусты — в 3,3 раза, продовольственного картофеля — в 2,2 раза, грибов — в 1,4 раза. По данным ФТС, по итогам 2016 года из Белоруссии в Россию было импортировано товаров на $10,2 млрд. Среди продовольственной продукции наибольший объем в стоимостном выражении пришелся на молочные продукты и яйцо — $1,47 млрд. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, на Белоруссию приходится до 90% всего российского импорта молока. Мяса и мясных субпродуктов союзное государство поставило в Россию на $542 млн, рыбы и морепродуктов — на $95 млн, овощей — на $133 млн, фруктов — на $73 млн.

