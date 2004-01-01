Высокие наценки, которые добавляют торговые сети к стоимости продукции российских овощеводов, является одной из угроз рынка. Об этом заявил зампредседателя правительства Московской области Денис Буцаев в ходе III Международного аграрного форума овощных культур «ОвощКульт», на котором присутствовала корреспондент «Агроинвестора». «Мы в целом справились с тем, чтобы убрать препоны, для того чтобы наша продукция появлялась на полках. Но теперь возникает вопрос, по какой цене она там появляется. Это очень важный фактор для того, чтобы сбыт был в достаточных объемах», — сказал Буцаев.



По его словам, средняя отпускная цена производителей продукции в сельхозорганизациях составляет 91 руб./кг огурцов и 110 руб./кг томатов. При этом средняя цена в торговых сетях на огурцы составляет 110−170 руб./кг, на томаты — 215−270 руб./кг. «Получается, что на условные 90−100 руб. стоимости производителя накладывается 150 руб. наценка торговой сети. То есть у нас в цепочке возникает одно из звеньев, которое почему-то зарабатывает больше всех остальных. И в этом отношении мы честно недоумеваем, почему такая несправедливость именно на стадии продажи, а не, например, на стадии производства», — отметил Буцаев. Он добавил, что согласно экспертным оценкам, в цене огурцов торговые сети должны добавлять 40 руб./кг, томатов — 60 руб./кг.



В ответ первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский пообещал уже к следующей неделе подготовить законопроект по ограничению наценок сетей. «Без ограничения торговой наценки и законодательно утвержденного единого договора поставки мы, к сожалению, ничего не сделаем. Потому что торговые сети постоянно находят обходные пути тех законодательных инициатив, которые мы уже приняли», — уверен Лисовский. По его словам, реальная торговая наценка сейчас составляет от 50% до 300%.



Представители торговых сетей, в свою очередь, считают свои наценки оправданными. Так, глава представительства «Метро Групп» в России Алексей Григорьев заметил, что доставка товара от производителя к конечному потребителю очень затратный процесс. «Логистические центры, транспортные потоки, соблюдение всех температурных режимов и правил загрузки фур и так далее… В торговых центрах заняты тысячи людей, которые перебирают товар, выявляют товары, которые просрочены или близки к просрочке, испорченные и т. д. Это безумная механика, которая стоит за тем, как продукция попадает на полки, и этот труд тоже заслуживает уважения, он и должен оплачиваться», — сказал Григорьев.



В 2016 году валовой сбор овощей закрытого грунта в России составил почти 1,6 млн т, что на 10,8% больше показателя 2015-го, следует из данных Росстата. В том числе сельхозорганизации увеличили производство на 13,4% примерно до 814 тыс. т. По оценке Минсельхоза, самообеспечение страны по огурцам к концу прошлого года достигло 78%, по томатам — 56%. Согласно данным ассоциации «Теплицы России», к началу 2017 года общая площадь теплиц в стране составила примерно 2,3 тыс. га, из них 600 га построено за последние пять лет. В соответствии с госпрограммой, в 2017 году должно быть введено в эксплуатацию еще 263,1 га тепличных комплексов, в 2018-м — 265,7 га, в 2019-м — 202,4 га, в 2020-м — 217 га.

