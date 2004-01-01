Валовой сбор зерновых агрокультур в этом году составит не менее 110 млн т, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. «Мы рассчитываем на то, что слаженная работа федерального центра, региональных властей, а также сельхозтоваропроизводителей позволит в текущем году, при благоприятных погодных условиях, собрать урожай не менее 110 млн т зерна», — приводит слова Ткачева пресс-служба Кремля.



Как заверил министр, кредитование сезонных полевых работ идет без сбоев, к 6 апреля на их проведение выдано 92 млрд руб. краткосрочных кредитов. «В наличии у сельхозтоваропроизводителей достаточное количество семян, примерно на 3% выше потребностей, нет проблемы с удобрениями», — сказал Ткачев. В то же время цены на ГСМ для сельхозпроизводителей поднялись, признал он, но «в допустимых пределах». «В пределах инфляции за последние два года, то есть примерно на 3−5%", — уточнил глава агроведомства.



Министр выразил уверенность, что в 2017 году Россия полностью обеспечит свои потребности в зерне, «и, конечно, сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы». Между тем, во вторник Минсельхоз США выпустил свой ежемесячный прогноз, в котором разрыв между странами-лидерами по вывозу пшеницы существенно сократился. Так, в прогнозе американского ведомства экспорт пшеницы из России в этом сезоне понижен на 0,5 млн т до 28 млн т, в том числе из-за отмены беспошлинных поставок со стороны Турции. Одновременно прогноз экспорта американской пшеницы, напротив, увеличен на 0,3 млн т до 27,8 млн т. При этом прогноз Минсельхоза США по России все равно выше, чем у экспертов российского рынка. Так, согласно оценке «Русагротранса», по итогам текущего сельхозгода может быть вывезено 27,9 млн т пшеницы, агентства «Прозерно» — 27,2 млн т пшеницы, а президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее оценивал экспорт пшеницы по итогам сезона и вовсе в 26−26,5 млн т. Как следует из оперативных данных Минсельхоза, к 5 апреля из России было вывезено 28,7 млн т зерновых агрокультур, в том числе 22,19 млн т пшеницы.



Утвержденные изменения в госпрограмму развития АПК на 2013−2020 годы предполагают, что в нынешнем году валовой сбор зерновых и зернобобовых составит 104 млн т, а 110 млн т урожай должен достичь к 2020 году. Тем не менее, исходя из хорошего состояния озимых, «Прозерно» ранее прогнозировало урожай зерна в следующем сельхозгоду на уровне 112,5 млн т, «СовЭкон» — 109,5 млн т, Российский зерновой союз — в 105−110 млн т.



В 2016 году в России был собран рекордный урожай зерна в 120,7 млн т в чистом весе, в том числе 73,3 млн т пшеницы.



Ход посевной

Как отметил Ткачев, посевная кампания сейчас идет полным ходом на юге России, в Крыму, на Северном Кавказе, в Центральной России и Поволжье. По данным Минсельхоза, к 12 апреля яровой сев проведен на площади 3,2 млн га или 6,1% к прогнозу. Темпы полностью соответствуют уровню прошлого года. В том числе 1,5 млн га (23,6% к прогнозу) засеяно на юге России, 575,7 тыс. га (32,1%) — на Северном Кавказе, 1,1 тыс. га (11,3%) — в центральной части страны. Также начат сев яровых агрокультур в Дальневосточном федеральном округе, где засеяно 78,8 тыс. га или 4,3% к прогнозу, а также в Северо-Западном округе, где яровые пока заняли 3,6 тыс. га или 0,7% к прогнозной площади.



Тем временем в Краснодарском крае уже полностью завершен сев сахарной свеклы и многолетних трав, сообщает Минсельхоз региона. Кубанские аграрии продолжают сеять подсолнечник (пока 43% от запланированных площадей), начат сев кукурузы на зерно. «Работы по яровому севу планируется завершить к 1 мая», — сообщает пресс-служба краевого ведомства. В целом, по оценке Минсельхоза России, к 12 апреля в Краснодарском крае, а также в Чечне, Курской области и Калмыкии яровой сев произведен на более трети запланированных площадей, в Ставропольском крае — почти половине. Наибольшая доля посевов к прогнозному уровню отмечена в Крыму, где яровыми засеяно уже 73% планируемых площадей — 238 тыс. га, причем прогноз по яровым зерновым уже перевыполнен на 19%: вместо ожидавшихся 86 тыс. га на полуострове засеяно почти 103 тыс. га.



В целом по стране яровые зерновые сейчас занимают 1,9 млн га (6,2% к прогнозу), в том числе 185 тыс. га — пшеница, 1 млн га — ячмень и 177 тыс. га — кукуруза на зерно. Сахарная свекла посеяна на 354 тыс. га (31,4% прогнозной площади), подсолнечник — на 400 тыс. га или 5,6% от ожидаемого. Всего, согласно прогнозу Минсельхоза, в этом году яровой сев будет проведен на 52,7 млн га, а в целом площадь обрабатываемых земель впервые за 15 лет превысит 80 млн га.



В конце марта Гидрометцентр сообщал, что площадь озимых в плохом состоянии оценивается в 3−5%, что является хорошим показателем — в среднем за последние пять лет она составляла более 7%. В абсолютных значениях разреженные всходы или невзошедшие зерна ожидаются на территории 0,51−0,8 млн га. По состоянию на 12 апреля гибель озимых зерновых зафиксирована в Центральном федеральном округе на 35,8 тыс. га (0,92% ко всей площади озимого сева) и на 6,3 тыс. га в Южном федеральном округе (0,1%), следует из данных Минсельхоза. Наибольшие потери понесла Воронежская область, где гибель озимых зафиксирована на 34,5 тыс. га или 4,85% от всего озимого сева. Все потери Юга пришлись на Краснодарский край.

