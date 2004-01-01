Выпуск комбикормов в России в 2016 году достиг почти 26 млн т. Однако реальное производство может составлять 39−40 млн т или $9,7 млрд в стоимостном выражении: по экспертным оценкам, от 10 до 60% от общего объема делает «теневой» сектор. Об этом на V отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry — 2017, организованной журналом «Агроинвестор», рассказала гендиректор исследовательской компании Abercade Надежда Орлова.



За последние пять лет объем выпуска комбикормов в стране увеличился в 1,4 раза в количественном выражении и в 2,2 раза — в стоимостном. «По-прежнему, в составе российских комбикормов остается высокой доля зерна — до 70%, в то время как в странах Евросоюза этот показатель не превышает 45−50%, — рассказывает эксперт о главных трендах рынка. — Кроме того, значительна импортозависимость по компонентам комбикорма (высокобелковые, микробиологические добавки, биологически активные вещества и пр.), а также технологических составляющих производства».



По оценке Abercade, 85% объемов рынка обеспечивают российские агрохолдинги. На долю независимых заводов приходится около 15%, еще менее 1% (порядка 0,1 млн т) дают иностранные производители. В региональном разрезе, за последние пять лет наибольшая прибавка производства наблюдалась в Центральном федеральном округе: с 2011 года объемы там увеличились на 40% или плюс 3,8 млн т. В Приволжье за этот период выпуск комбикормов вырос на 20% (плюс 1,9 млн т), на Урале — на 10% (плюс 0,8 млн т).



К 2021 году производство расширится еще на 22% (плюс 5,6 млн т или $5,3 млрд), прогнозирует Abercade. С учетом того, что реальный объем рынка может составлять до 40 млн т, через пять лет он может увеличиться до 45−50 млн т или $15−20 млрд. Подавляющая часть этого объема — 95% — будет потребляться внутри России. Больше всего (на 32%) вырастет выпуск комбикормов для свиней, на 18% увеличится производство комбикормов для птицы, для КРС — на 4%. «Основными факторами развития сектора являются наличие дополнительной емкости рынка, а также высокая доля зерновой составляющей, что ставит производителей комбикорма в зависимость от конъюнктуры зернового рынка, — отмечает Орлова. — Кроме того, показатели конверсии корма в мясной отрасли остаются высокими, на производство животноводческой продукции затрачивается в 2−3 раза больше кормов, чем в странах с развитым аграрным сектором. Интенсификация животноводства с новыми требованиями к составу и качеству комбикорма станет еще одним стимулом для развития комбикормового сектора».

