Запасы зерна в России к началу апреля на 18,6% превысили показатели на аналогичную дату прошлого года. Как сообщает Росстат, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях имелось 28,29 млн т зерна против 23,84 млн т годом ранее.



Месяцем ранее запасы зерна превышали прошлогодний уровень на 13,9%, составляя 32 млн т. Таким образом, в течение марта они уменьшились на 3,72 млн т.



Существенный рост остатков зерна относительно прошлого года произошел на юге России. В течение марта разрыв с уровнем 2016 года увеличился с 26% до более 40%, к 1 апреля в южных регионах имелось 5,82 млн т зерновых (20% всех российских запасов). Также заметный рост запасов зафиксирован на Северном Кавказе — за месяц они возросли с 38% до почти 48%, к 1 апреля в северо-кавказских регионах было в наличии 2,2 млн т зерновых. В Поволжье к 1 апреля превышение запасов составляло почти 21% против 17% месяцем ранее, в начале месяца запасы на территории федерального округа оценивались в 5,39 млн т. Остатки зерна в центральной части России к 1 апреля составляли 7,14 млн т (превышение показателя прошлого года на 5%), в Сибири — 4,93 млн т (+17%), на Урале — 1,81 млн т (+8%), на Дальнем Востоке — 246 тыс. т (+21%), на Северо-Западе — 709 тыс. т (-14%).



Из общего объема запасы в заготовительных и перерабатывающих организациях находилось 13,7 млн т зерна (выше прошлого года на 16%), из которых 10,08 млн т приходилось на пшеницу, 1,32 млн т — кукурузу, 1,39 млн т — ячмень.



По данным аналитического агентства «ПроЗерно», начальные запасы зерна в этом сезоне равнялись 13,16 млн т, а экспорт прогнозируется на уровне 36−37 млн т. Таким образом, при урожае в 2016 году в 120,7 млн т остатки зерна на конец сезона превысят 20 млн т. «Для экспорта зерна этот сезон стал очень сложным, потому что возможности были, но они упущены или, скажем так, плохо реализованы. В начале сезона была пошлина, которая тормозила экспорт, а потом, когда пошлина была снята, то начались ценовые войны, а теперь и торговые войны, в первую очередь с Турцией. Мы получим рекордные показатели зернового экспорта — 36−37 млн т, но надо иметь в виду, что сам экспортный потенциал у нас находится в районе 40−41 млн т. И этот не вывезенный объем перейдет в экспортные программы нового сезона», — сказал «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



Следствием роста запасов будет возрастающее давление на внутренние цены зерна, на которые и без того влияет рекордный урожай-2016 года и ожидание хорошего сбора в этом году, полагает аналитический центр «СовЭкон». «С учетом возросших переходящих остатков ресурсы (совокупное предложение) пшеницы в сезоне-2017/18 видятся рекордными с соответствующим давлением на внутренний рынок, особенно в начале массовой уборки озимой пшеницы на юге России», — говорится в сообщении центра.



Согласно прогнозу «Русагротранса», в текущем сельхозгоду может быть вывезено 36,5 млн т, в том числе 27,9 млн т пшеницы, по оценке президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского — 36 млн т, в том числе 26−26,5 млн т пшеницы. Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов ранее в апреле и вовсе заявил, что объем экспорта «сохранится на уровне прошлого года». В прошлом сезоне Россия вывезла 33,9 млн т зерна, в том числе 24,6 млн т пшеницы. Минсельхоз США в своем последнем обзоре снизил прогноз экспорта российской пшеницы на 500 тыс. т до 28 млн т, увеличив на соответствующую величину прогноз переходящих остатков пшеницы — со 11,1 до 11,6 млн т. По данным американского ведомства, мировой рынок пшеницы завершит сезон-2016/17 с переходящим остатком 252,3 млн т, что станет абсолютным рекордом в истории.

