В первом квартале 2017 года сырных продуктов было произведено на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом производство сыра также росло, но меньшими темпами.



По данным Росстата, только в марте 2017-го года в России было произведено 38,6 тыс. т сыра и 12 тыс. т сырного продукта (с долей заменителей молочного жира не более 50%). В сравнении с мартом прошлого года, сырного продукта было произведено на 3,8% больше, тогда как сыра — на 0,2% меньше. За первые три месяца 2017 года сырные продукты продемонстрировали стабильный рост производства и лучшую динамику, чем натуральный сыр, выпуск которого прибавил лишь 2,2%. При этом стоимость сыра с конца декабря 2016-го года увеличилась на 3%.



Гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова отмечает, что и без того невысокие показатели внутреннего производства усугубило снижение импорта сыров из Белоруссии — на 5% за январь-март 2017 года. «В первую очередь, это связано с продолжением снижения покупательной способности населения. Многие потребители среднего класса, которые не готовы окончательно отказаться от покупки сыра, стали выбирать самое дешевое из того, что есть на полке — зачастую не обращая внимания на то, что это уже не натуральный сыр, а сырный продукт», — прокомментировала она «Агроинвестору».



С ней согласен исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Ключевым драйвером рынка в последние несколько лет, по его мнению, является потребительский спрос и падающие доходы населения. Что, в свою очередь, приводят к изменению структуры потребления. При том, что сыры за последние годы серьезно выросли в цене из-за удорожания сырья, потребитель переключается на более дешевые молокосодержащие сырные продукты, для производства которых используются заменители молока, которые в разы дешевле, чем традиционное молоко.



Вместе с тем, по мнению Петровой, в течение года производство сыра продолжит расти на уровне 2016-го. Так, если в 2016 году производство сыра увеличилось на 3,4% по сравнению с 2015-м — до 463,5 тыс. т против 448,4 тыс. т, то в 2017 году производство прибавит порядка 3%. При этом выпуск сырных продуктов, учитывая текущую конъюнктуру рынка, будет расти опережающими темпами — на 5−7%.



«По мере того, как российская экономика будет восстанавливаться, спрос на натуральные российские сыры станет увеличиваться. И даже сейчас, в ситуации сниженного потребительского спроса, я бы не советовала предприятиям переходить на производство сырных продуктов — несмотря на краткосрочную выгоду от сокращения себестоимости, можно легко подорвать доверие потребителей, а восстановить его будет довольно сложно», — рассуждает Петрова.



Основной рост производства отечественных сыров пришелся на 2015-й год — после введения эмбарго в августе 2014-го года. По данным исследовательской компании «Текарт», в 2015-м году российские компании нарастили производство сыра на 18% в натуральном выражении к уровню 2014-го и на 35% — к 2013-му. Объем производства в 2015-м году достиг 588,7 тыс. т. В 2016-м году оно прибавило всего 2,4% до 595 тыс. т, подсчитал Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). При этом наблюдалось существенное увеличение импорта — на 10%, со 177 тыс. т до 195 тыс. т, прежде всего, за счет поставок из Белоруссии и Казахстана.

