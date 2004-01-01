Азербайджано-российская компания «АзРусТранс» планирует в этом году перевести из России в Азербайджан и Иран порядка 1,9 млн т грузов. Объединение создано осенью прошлого года и является совместным предприятием «Азербайджанских железных дорог» и «Русагротранса».



Как заявил порталу abc. az директор департамента стратегического маркетинга и корпоративных коммуникаций «Русагротранс» Игорь Павенский, в сезон из России в Азербайджан поставляется 1,3 млн т грузов. Большую часть от этого объема составляют зерновые агрокультуры. «Еще порядка 600 тыс. т (в основном пшеница), направляется в Грузию и, пока еще небольшие объемы, через территорию Азербайджана уходят в Иран. Поставки в Иран будут увеличены после завершения строительства на границе с Азербайджаном зернового терминала», — отметил он. В октябре прошлого года представитель «Русагротранса» оценивал стоимость этого проекта в $20−30 млн.



По словам председателя «АзРусТранс» Джавида Гулиева, существует большой спрос среди клиентов на использование данного терминала. Завершить первый этап его строительства планируется в течение текущего года. Мощность перевалки составит 30−60 тыс. т с возможностью дальнейшего расширения. Для перевозчиков, которые будут пользоваться услугами «АзРусТранс», будут предоставлены дополнительные скидочные тарифы. «Работы по созданию терминала зависят не только от азербайджанской стороны, в ближайшее время ожидается проведение переговоров руководства железных дорог Азербайджана и Ирана для ускорения строительства и создания зоны свободной торговли на его территории», — цитирует Гулиева abc. az.



Основная функция «АзРусТранс» — повышение доли железнодорожных перевозок в грузообороте между Россией, Азербайджаном, Ираном, Грузией и Турцией. Вагонный парк компании составляет 57 тыс. вагонов. Согласно ранее озвученным планам, к 2020 году объединенное предприятие должно перевозить до 2 млн т грузов ежегодно, оперируя парком в 3,5 тыс. вагонов, находящихся в собственности и под управлением. Ожидалось, что благодаря деятельности компании транспортные коридоры, реконструированные «Азербайджанскими железными дорогами», в частности, коридоры Баку-Тбилиси-Карс и Север-Юг, позволят удвоить объемы железнодорожных перевозок между Россией, Азербайджаном, Турцией, Ираном и Грузией. Наиболее перспективными виделись зерновые перевозки по направлению Россия-Иран, Россия-Грузия и Россия-Турция.

