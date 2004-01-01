В Ярославской области идет работа по созданию аквакультурного комплекса, рассказала «Агроинвестору» представитель регионального правительства. В частности, «Институт Агроэкологии и Биотехнологии» («ИнАгроБио») реализует проект строительства индустриального комплекса по производству мраморного клариевого сома в установках замкнутого водоснабжения. Проектная мощность предприятия 1,5 тыс. т живой рыбы в год. Объем инвестиций составит 291 млн руб., окончание строительства намечено на третий квартал 2019 года.



Компания уже запустила пилотную установку для выращивания сома производительностью 80 т в год, говорится на ее сайте. Также сформировано маточное стадо и подана заявка на породу, создан мальковый цех с инкубационным участком, разработаны рецептуры кормов, технологии безотходной переработки продукции и др. Кроме того, «ИнАгроБио» разрабатывает технологии интенсивного и суперинтенсивного выращивания креветки с использованием кормов на основе белка насекомых.



«Пошехонский рыбозавод» планирует создать комплекс индустриального типа по выращиванию 500 т в год товарной форели и рыб сиговых пород (семейство лососевых). Проект с объемом инвестиций в 484 млн руб. должен обеспечить завод сырьем. Начало выпуска продукции намечено на конец 2020 года. Также с 2017 года на предприятии началась реконструкция и работа по расширению производства. Предварительная сумма вложений оценивается в 17,7 млн руб.



«Пошехонский рыбозавод» специализируется на традиционных технологиях обработки рыбы и морепродуктов: заморозке, вяление, холодном и горячем копчении, солении. Также предприятие выпускается снековую продукцию из речной и океанической рыбы. Завод арендует 41,3 тыс. га акватории Рыбинского водохранилища.



КФХ Михаила Атаманова с 2013 года реализует проект садкового выращивания радужной форели и рыб осетровых пород. С 2017-го хозяйство планирует увеличить производство форели с 10 т до 30 т и начать разводить рыбу сиговых пород. Сейчас в хозяйстве 15 садков: по одному занимает маточное поголовье форели и товарная стерлядь, в остальных содержатся мальки и товарная форель. Недавно в акваторию КФХ была запущена первая тысяча мальков рыб сиговых пород. Плановый объем производства товарной рыбы в первый год реализации проекта составит около 5 т.



По данным Росрыболовства, в 2016 году объем производства аквакультурной товарной рыбы и морепродуктов в России вырос на 14% по сравнению с 2015-м — до 174 тыс. т. Также рыбоводные хозяйства почти на 26% до 31,3 тыс. т увеличили производство рыбопосадочного материала. Однако несмотря на то, что в целом в прошлом году было выращено 205,3 тыс. т водных биоресурсов против 178,1 тыс. т в 2015-м, доля продукции аквакультуры в общем вылове (свыше 4,7 млн т) остается небольшой — немногим более 4%. В 2015 году этот показатель был на уровне 3,5%.



По видам продукции в топ-5 производства входят карп — более 62 тыс. т, толстолобик — около 39 тыс. т, форель — 28,4 тыс. т, семга — 13 тыс. т и амур — более 6 тыс. т, оценило Росрыболовство. По расчетам Минсельхоза, к 2020 году производство продукции аквакультуры должно достичь 300−400 тыс. т. Согласно программе развития отрасли, объем должен составить 315,5 тыс. т. В этом году на реализацию госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предполагается направить 12,8 млрд руб., в том числе 2,9 млрд руб. на развитие аквакультуры.

