По данным Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), прирост оборота органического зерна в ЕС составляет порядка 25% в год. «Это активно развивающийся и перспективный рынок выгодного нишевого «люксового» продукта, — отмечает президент организации Павел Скурихин. — Оценивая долгосрочную перспективу, мы поддерживаем развитие этого направления в стране». По словам эксперта, на мировом рынке премия по органическому зерну составляет до 100% от стоимости обычного зерна. Это касается основных видов зерновых агрокультур, выращиваемых в России, таких как пшеница, кукуруза, ячмень.



В России по сравнению с другими зернопроизводящими странами один из самых низких уровней применения пестицидов и относительно невысокая доля использования минеральных удобрений при производстве зерна. Кроме того, в стране запрещено применение ГМО. «Поэтому можно смело сказать, что за российской органической продукцией — будущее», — считает Скурихин.



Развитие производства органической продукции выглядит особенно актуально в условиях снижения рентабельности зернопроизводства. В текущем сезоне высокий общемировой урожай зерна снизил уровень спроса и скорректировал цены на зерно. «А к экономическим факторам прибавились и политические — ограничения по качеству со стороны Египта и принятые решения по пошлине на зерно со стороны турецких коллег», — добавляет Скурихин. В результате средняя стоимость продовольственной пшеницы третьего класса в 2016/17 сельхозгоду не превышала 10,5 тыс. руб./т, а пшеницы четвертого класса 9,2 тыс. руб./т вместо 11,2 тыс. и 10,65 тыс. руб./т соответственно годом ранее. По оценке НСЗ, с учетом роста себестоимости доходность ряда сельхозпредприятий снизилась на 30%.



Чтобы направление развивалось активнее необходимо принятие закона «о производстве органической продукции». Документ позволит сельхозпроизводителям не только обеспечивать экологически чистой продукцией внутренний рынок, но и поставлять ее за границу. Как заявлял ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев, в перспективе Россия рассчитывает увеличить свою долю на мировом рынке органических продуктов до 10−15%. Пока же «наша страна производит менее одного процента органической продукции. Это огромный путь, и это огромная перспектива — я вижу в этом будущее экономики АПК, поэтому будем поддерживать принятие данного закона», — подчеркивал глава агроведомства.



Законопроект о производстве и обороте органической продукции, который создаст нормативно-правовую базу для производства «органики», Минсельхоз рассчитывает вынести на рассмотрение в правительство в ближайшие месяцы. После чего аграрии получат возможность пройти сертификацию и наращивать объемы производства органической продукции. Сейчас объем мирового рынка «органики» оценивается на уровне $100 млрд. Через пять лет эксперты прогнозируют его увеличение до $200 млрд.

