В Крыму зафиксированы три очередные вспышки африканкой чумы свиней (АЧС), сообщил Россельхознадзор. Геном вируса обнаружен при исследовании патологического материала от трупов диких кабанов, найденных недалеко от города Судак, а также в Симферопольском районе. Это не первые случаи АЧС в республике в этом году, причем она регистрировалась не только у павших диких кабанов, но и у домашних свиней.



Так, 23 января специалисты Управления Россельхознадзора по республике Крым и Севастополю обнаружили две свалки трупов свиней в Советском районе, в течение февраля — шесть свалок павших животных в Белогорском районе, там же нашли несколько погибших кабанов. В марте ведомство продолжило находить останки домашних свиней и кабанов в этих районах, в апреле трупы кабанов обнаруживали в Белогорском районе. Во всех случаях исследования подтверждали наличие генома АЧС, на выявленных инфицированных объектах был введен карантин.



«Африканская чума свиней в связи с отсутствием вакцины отражает реальную картину состояния дел в области обеспечения здоровья животных, — уверен директор Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Денис Колбасов. — Занос на территорию страны нодулярного дерматита крупного рогатого скота, оспы овец, гриппа птиц еще раз продемонстрировал, что причины и механизмы распространения инфекций являются теми же, что и при АЧС: основную роль играют люди, а не животные и вирусы». Заразу переносит человек в результате своей хозяйственной деятельности, даже когда дело касается диких животных. Поэтому без изменения менталитета владельцев животных и чиновников на местах ситуация с распространением вируса АЧС и других инфекций не изменится, пояснил он «Агроинвестору».



То, что человеческий фактор зачастую играет ведущую роль в распространении заболевания, подтверждает ситуация с АЧС в Крыму. В марте Следственный отдел по городу Керчь Главного следственного управления СК РФ по республике Крым завершил расследование уголовного дела в отношении фермера, обвиняемого в нарушении ветеринарных норм. По данным следствия, он разводил свиней в подсобном хозяйстве, при этом не соблюдал правила содержания животных и не сообщил о своем бизнесе в ветеринарное ведомство. В середине октября 2016 года в хозяйстве произошел массовый падеж свиней, однако фермер не проинформировал об этом госветслужбу, не обеспечил изоляцию павших животных, а вывозил и выбрасывал туши на прилегающей к хозяйству открытой территории. В пробах патологического материала погибших свиней обнаружили геном АЧС. Из-за действий фермера заболевание распространилось в Ленинском районе Крыма, где был введен режим чрезвычайной ситуации биолого-санитарного характера. За отчужденных свиней в угрожаемой зоне из бюджета республики выплатили 6,4 млн руб. компенсаций. Дело фермера было направлено в суд.



Ранее, в феврале 2016-го, Раздольненский межрайонный следственный отдел Главного следственного управления СК РФ по республике Крым возбудил два уголовных дела из-за распространения АЧС. По данным следствия, с октября 2015 года по январь 2016-го неустановленный сотрудник Новоселовского ветеринарного пункта нарушил установленные правила для борьбы с заболеваниями животных, выполняя профилактические мероприятия в КФХ «Мартинс», где содержалось более 1 тыс. свиней. Из-за этого АЧС распространилась по всему хозяйству, ущерб превысил 1,8 млн руб. Кроме того, туши зараженных животных были захоронены с нарушением правил, что привело к дальнейшему расширению очага заболевания. Вспышка АЧС в хозяйстве произошла в конце января прошлого года и была первой на территории Крыма.



В 2016 году из федерального бюджета на предупреждение распространения и ликвидацию АЧС в России было направлено 843,6 млн руб., тогда как по плану предполагалось выделить только 555,5 млн руб., следует из Нацдоклада о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в прошлом году. Несмотря на это, 2016-й стал самым сложным для свиноводов с точки зрения эпизоотической ситуации: было зафиксировало 239 случаев АЧС среди домашних свиней в 27 регионах. Кроме того, в 14 регионах было выявлено 54 инфицированных вирусом АЧС объекта (трупы домашних свиней, места хранения, переработки инфицированных АЧС туш животных и т. п. ). В ходе мероприятий по ликвидации очагов АЧС было уничтожено почти 233,4 тыс. свиней, из них около 217,4 тыс. — на крупных свинокомплексах. Больше всего — 54,2 тыс. животных — ликвидировали в «Кубанском беконе» (входит в «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева), почти 44 тыс. свиней лишился холдинг «Агроэко» в Воронежской области, 31,9 тыс. — кубанский «Дан Куб».



Расчетный прямой экономический ущерб от распространения АЧС в 2016 году превысил 1,1 млрд руб., подсчитал Минсельхоз. Ранее глава ведомства Александр Ткачев говорил, что за десять лет распространения АЧС в России прямые убытки предприятий достигли 5 млрд руб., а непрямые потери исчисляются «десятками миллиардов рублей». Несмотря на проведение мероприятий по ликвидации возникающих очагов АЧС, угроза распространения вируса сохраняется, прогноз развития в 2017 году эпизоотической ситуации по АЧС в России определяется как неблагоприятный, говорится в Нацдокладе. Замглавы Россельхознадзора Николай Власов в марте отмечал, что в этом году ведомство ожидает не менее 300 вспышек АЧС.

