В селе Третьяки Воронежской области возводится Борисоглебская птицефабрика на 1,5 млн кур-несушек. Как говорится в сообщении правительства региона, строительство первой очереди на 700 тыс. птиц планируется завершить к августу 2017 года. Реализацией проекта, начатого в конце 2016-го, занимается сельскохозяйственный кооператив Геннадия Ширяева.



После выхода на проектную мощность предприятие планирует выпускать до 500 млн яиц в год, что позволит в 1,5 раза увеличить производство в регионе (в 2016 году все хозяйства Воронежской области получили 942 млн яиц). Как заявил губернатор региона Алексей Гордеев, сейчас есть потребность в диетическом яйце, особенно в восточной части Воронежской области и соседних регионах. «Птицефабрика будет работать на несколько регионов, в том числе на Саратовскую и Волгоградскую области», — сказал Гордеев.



О начале строительства глава местной администрации сообщал губернатору в середине октября, тогда объем инвестиций в проект оценивался в 800 млн руб. Кроме птичников также идет строительство комбикормового завода. Первая продукция должна появиться к Новому году.



В 2016 году производство куриного яйца в стране увеличилось на 2,2% до 43,5 млрд штук, сообщает Росстат. В том числе в сельхозорганизациях рост составил 3,1%, яйценоскость кур-несушек в прошлом году на предприятиях достигла 306 штук/год. За первые три месяца 2017-го производство яиц во всех хозяйствах увеличилось на 2,1% до 10,4 млрд, по итогам этого года прирост составит 600−700 млн яиц, ранее прогнозировала «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, отмечая, что отечественные производители полностью обеспечивают внутренний рынок. Рост будет наблюдаться и в 2017-м, и в 2018 году, поскольку крупные предприятия еще наращивают производство, однако рынок яйца уже насыщен, говорил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Потребление хоть и увеличивается, но просматривается потолок этого роста. И скорая перспектива — останавливать темпы наращивания производства, зафиксировать объемы и работать над себестоимостью, а также уходить в глубокую переработку», — комментировал Хотько.



При этом, как следует из Нацдоклада о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в 2016 году, производство яиц размещено по стране неравномерно. Основное производство сосредоточено в Приволжском федеральном округе (доля в общем объеме -25,1%, среднедушевое производство — 361 штука), более 300 яиц в расчете на одного человека также производится в Северо-Западном, Южном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Доля Дальневосточного округа в общем объеме производства яиц в 2016 году составила 2,7%, что в расчете на человека составляет лишь 190 яиц, при том, что средний показатель по стране составил 297 штук. Воронежская область находится на 21-м месте по производству яйца среди российских регионов.



Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) Геннадия Ширяева включает Третьяковский маслозавод, выпускающий 41 тыс. т подсолнечного масла и 37 тыс. т шрота в год, а также элеватор для очистки, сушки и хранения зерна и подсолнечника. Предприятие имеет собственные сельскохозяйственные угодья с посевной площадью в 12,4 тыс. га, где возделываются масличные и другие агрокультуры, говорится на сайте кооператива. При этом основная доля сырья закупается у других сельхозпроизводителей в Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской и других областях.



По данным kartoteka.ru, СПК Ширяева Г. И. зарегистрировано в мае 2010 года с уставным капиталом в 110,8 млн руб., основным видом деятельности является выращивание зерновых агрокультур. Председатели СПК и владелец 99% акций — Геннадий Ширяев, который также является учредителем Третьяковского маслозавода, агрофирм АПК «Симбиоз» и СХП «Степь». СПК является правопреемником КФХ Ширяева Г. И., работавшего в Воронежской области с 1992 года, выручка кооператива в 2015 году составила 813 млн руб., чистая прибыль — 554 млн руб.

