Россия планирует построить в Иране терминалы для хранения зерна для наращивания экспорта. Как рассказал «Известиям» торговый представитель России в Иране Андрей Луганский, создание мощностей для хранения позволит удешевить российское зерно на 20−30%. «Мы очень мало зерна экспортируем в Иран. Основная проблема — наша высокая цена», — отметил Луганский.



«Планируется строительство зерновых терминалов на территории Ирана, чтобы удешевить наше зерно. Цена таким образом может упасть процентов на 20−30. Это решит проблему цен», — добавил Луганский. На вопрос «Агроинвестора», когда планируется строительство, и каковы будут мощности терминалов, российское торгпредство не ответило.



По данным «Федерального центра оценки безопасности и качества зерна», Иран является вторым по объему покупателем российской кукурузы и ячменя. В этом сельхозгоду на эту страну приходится 16% всего российского экспорта кукурузы (733,8 тыс. т по состоянию на 8 мая) и 14% поставок ячменя (366,3 тыс. т к 8 мая). В то же время в общем объеме российского вывоза пшеницы на долю Ирана приходится лишь чуть более 1% — 306,5 тыс. т. При этом Минсельхоз США прогнозирует, что в сезоне-2017/18 импорт пшеницы в Иран вырастет на 800 тыс. т до 2 млн т «из-за уменьшения урожая и роста потребления». Собственное производство пшеницы в следующем сельхозгоду в Иране составит 15 млн т при потреблении 18,5 млн т. Как ожидается, в новом сезоне на 500 тыс. т увеличится и ввоз Ираном кукурузы — до рекордных 9 млн т при сокращении импорта ячменя на 100 тыс. т до 1,3 млн т.



«Иранский рынок действительно является перспективным для России, однако о строительстве зерновых терминалов в Иране я ничего не слышал», — сказал «Агроинвестору» президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) Сергей Балан. Он напомнил, что разговор о строительстве подобных терминалов давно идет с Египтом — крупнейшим покупателем российской пшеницы, однако до сих пор эти намерения не реализованы. «И я не думаю, что сейчас зерновые терминалы [за рубежом] для России являются большой необходимостью, тем более, что Иран — это рынок, который мы до конца еще не освоили, поэтому там следует осторожно работать. В частности, сначала нужно решить все проблемы с платежами», — добавил Балан.



Ранее Балан сообщал, что в перспективе Россия сможет поставлять в Иран до 2,5 млн т зерна. Между тем, в отношении российской пшеницы сейчас действуют ограничения, введенные страной в марте 2016 года из-за хорошего собственного урожая и высоких запасов. Весной 2017-го Андрей Луганский в интервью РИА «Новости» говорил, что, невзирая на запрет, иранские компании завозят пшеницу спекулятивно, в том числе из России. Тогда же российский торгпред заявлял, что Тегеран рассматривает вопрос о снятии ограничений, однако информации о принятом решении с тех пор не появлялось.



В конце прошлого года Минсельхоз Ставрополья сообщал о проведении «Объединенной зерновой компанией» в 2017—2018 годах реконструкции загрузочно-формирующего узла на Буденновском элеваторе, в результате чего ставропольские экспортеры зерна получат выход к Махачкалинскому торговому порту. «Реализация данного проекта позволит Ставрополью увеличить объемы поставок пшеницы и других зерновых культур на экспорт в страны прикаспийского региона», — говорилось в сообщении. В первую очередь, по Каспийскому морю перспективно возить грузы в Иран, кроме того, через Иран российское зерно может поставляться в Ирак, ранее говорил «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «Можно будет побороться за объемы, которые исчисляются миллионами тонн», — отмечал он.

