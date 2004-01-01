Постановление правительства об отмене ограничений на поставки сельхозпродукции из Турции будет готово в течение недели, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. В том числе страны проводят консультации по проблеме поставок турецких томатов, сообщает ТАСС. Ранее Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек подписали совместное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле. При этом Дворкович отмечал, что запрет на поставки турецких томатов пока сохраняется, но в документах будет определенная запись, «которая даст основу для будущих консультаций на эту тему».



Национальный плодоовощной союз участвует в консультациях и ранее озвучивал свою позицию на совещаниях Минсельхоза, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор союза Михаил Глушков. «Мы настаиваем на том, что если будет принято политическое решение об открытии российского рынка для турецких томатов, то нужно допускать продукцию только в период с июля по октябрь, когда у нас есть томаты открытого грунта и импорт не окажет негативного влияния на нашу тепличную отрасль», — прокомментировал он. По информации союза, в подписанном сейчас соглашении томаты не фигурируют. Скорее всего, в ближайшее время ограничения по ним не будут сняты, только если турецкая сторона не будет на этом настаивать, предполагает Глушков.



Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что введения ограничений на импорт овощей из Турции отечественные производители взяли значительные объемы кредитов на строительство тепличных комплексов, по мере прохождения инвестиционного цикла «будет либерализоваться и эта часть нашего рынка». Пока же турецкие экспортеры смогут поставлять томаты «в определенное время года», когда российские производители не могут обеспечить потребности внутреннего рынка собственной продукцией, говорил глава государства. Из статистики ФТС следует, что больше всего томатов Россия импортирует зимой и весной, однако открывать импорт для Турции в это время нецелесообразно. «У нас в этот период есть своя продукция, Владимир Путин сказал, что главное — не навредить инвесторам при открытии рынка, а наши тепличные комбинаты зарабатывают как раз зимой-весной, если в это время придет турецкая продукция по демпинговым ценам, то они разорятся», — пояснил Глушков.



Он уверен, что необходимо менять систему контроля качества и контролировать импортные овощи и фрукты по аналогии с тем, как это делается с мясом и молочной продукцией. «Прежде, чем разрешить их ввоз, Россельхознадзор выезжает на предприятия и проверяет их технологии, а по овощам и фруктам такого нет. Мы выступаем за то, что если уж открывать рынок, то нужно, чтобы конкуренция была равной, — подчеркивает Глушков. — Если за российскими предприятиями следит Роспотребнадзор, и в случае каких-то нарушений их закрывают на 90 дней, а по импорту продукция идет без аналогичных проверок — это неравные условия».



Нужно аккредитовывать для поставок в Россию лишь те зарубежные комплексы, которые пройдут контроль производства и применяемых технологий, в этом случае наши игроки смогут работать наравне с ними, поскольку новые тепличные проекты в России создаются по самым передовым технологиям. В этом случае турецкие компании будут вынуждены производить качественную продукцию, и она автоматически станет дороже. «Сейчас турки могут выращивать хорошие томаты, но, поскольку контроля нет, они экономят, поэтому даже для внутреннего рынка томаты стали намного менее качественными», — знает Глушков. По словам эксперта, эта инициатива обсуждалась на закрытом совещании у Аркадия Дворковича, идея была одобрена, однако перспективы реализации могут быть достаточно длительными, поскольку, в частности, необходима законодательная база.



В тепличную отрасль России в последние годы было вложено почти 120 млрд руб., в результате построено более 580 га. В этом году может быть создано еще 150−200 га теплиц с объемом инвестиций 30−50 млрд руб. «Если будут льготные кредиты, то возведем около 200 га комплексов, если нет — до 150 га, — уточняет Глушков. — Сейчас есть проблемы с получением льготных кредитов из-за отсутствия лимитов, а по коммерческой ставке инвесторы не берут деньги на такие проекты».



Эмбарго на импорт сельхозпродукции из Турции было введено осенью 2015 года после того, как турецкие военные сбили российский Су-24. Под санкции попали продукты, составляющие более 60% турецкого экспорта в Россию, в результате на фоне обоюдного сокращения торговых операций Турция за 2016 год потеряла $1,7 млрд. Позднее ограничения на поставки ряда турецких овощей, в том числе цветной капусты, брокколи и репчатого лука, было снято, однако запрет на томаты продолжает действовать. В качестве ответной меры Турция с 15 марта этого года отменила беспошлинный режим ввоза на ряд российской сельхозпродукции, в том числе пшеницу, кукурузу, подсолнечное масло. Возможный недопоставленный в Турцию объем пшеницы оценивался в 400−500 тыс. т, других агрокультур, в том числе кукурузы — еще в 100 тыс. т.



После переговоров глав России и Турции в начале мая пошлины были отменены, однако на днях стало известно, что Турция ограничила беспошлинные поставки российской пшеницы и подсолнечного масла, введя лимит на объемы российского импорта. Официального уведомления по этому поводу от Турции не поступало.

