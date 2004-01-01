Правительство Крыма может объявить в регионе режим ЧС в связи с плохими погодными условиями, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.



«По предварительным расчетам, от заморозков только на территории Нижнегорского, Первомайского и Красногвардейского районов пострадали многолетние семечковые (яблоня и груша) и косточковые (слива, черешня, персик и абрикос) насаждения на общей площади более 2,2 тыс. га, а сумма ущерба превысила 188 млн руб. Общая площадь многолетних плодовых насаждений в Крыму составляет 13,1 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте — 10,7 тыс. га», — уточнила «Агроинвестору» представитель Минсельхоза Крыма. Кроме того, она отметила, что на прошлой неделе прошедший на территории полуострова град нанес ущерб фруктовым садам в Симферопольском районе.



«Окончательные выводы сделают ученые. Они точно посчитают, процент гибели урожая семечковых и косточковых. Однако уже сейчас с сожалением можно констатировать, что градом повреждено подавляющее большинство плодов. Товарный вид утратили практически все яблоки, слива, черешня, персик. Крупнейшее в Симферопольском районе предприятие по производству фруктов терпит колоссальные убытки, — рассказал Рюмшин. — Я рекомендую аграриям оперативно собирать документы и подавать сведения на объявление в районе чрезвычайной ситуации природного характера, чтобы получить компенсацию за ущерб».



Рюмшин также посоветовал аграриям задуматься о покупке антиградовой сетки, несмотря на ее высокую цену. Он добавил, что министерство сельского хозяйства продолжает работу по созданию антиградовой службы в Крыму. По его словам, актуальность такой организации не вызывает сомнений, и ее создание взято на его особый контроль.



Ранее от апрельских заморозков и внезапного снегопада в Джанкойском районе республики пострадали персики и клубника, в Симферопольском районе — персики и черешни, в Красногвардейском — яблони. По предварительным прогнозам глав администраций шести районов полуострова, ягоды и фрукты в республике будут, но меньше, чем в прошлом году.



По данным Росстата, в 2016 году валовой сбор плодов и ягод во всех хозяйствах Крыма составил 155,7 тыс. т. Урожай в целом по России достиг рекордных 3,3 млн т.



В прошлом году в России был на 40,4% перевыполнен плановый показатель по закладке плодовых и ягодных многолетних насаждений, следует из Нацдоклада о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. Сады и ягодники высадили на 14,6 тыс. га при плане 10,4 тыс. га. По данным Минсельхоза, с 2013 года в стране было заложено 46,2 тыс. га садов, в том числе 28,1 тыс. га интенсивного типа. Общая площадь плодово-ягодных насаждений по итогам прошлого года достигла 517 тыс. га, в том числе 136,3 тыс. га в сельхозорганизациях. Тем не менее, отечественные производители не обеспечивают фруктами и ягодами потребности страны, причем из-за рубежа завозятся не только экзотические плоды.



По данным ФТС, в первом квартале 2017 года объем импорта апельсинов составил 177 тыс. т (на 2,4% больше, чем в аналогичный период годом ранее), мандаринов — 263 тыс. т (плюс 28,5%), винограда — 40,2 тыс. т (плюс 44,1%), яблок — 200 тыс. т (на 0,8% выше показателя первого квартала 2016-го).

