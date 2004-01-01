В этом году в Московской области может начаться строительство завода по глубокой переработке пшеницы мощностью 250 тыс. т пшеницы в год. Соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пописали губернатор региона Андрей Воробьев и гендиректор компании «СПЭМ», которая является инвестором проекта, Виктор Семенов.



Проект предполагает создание биотехнологического комплекса по глубокой переработке растительного сырья на территории городского округа Озеры. На предприятии будет производиться глюкозно-фруктозный сироп, сухая пшеничная клейковина и кормовые добавки. Также в составе комплекса заложен элеватор на 120 тыс. т. Общая стоимость проекта превышает 148 млн евро. Планируется создать 400 новых рабочих мест. Первый камень инвесторы рассчитывают заложить в ноябре, построить завод рассчитывают за 3,5 года. По словам Воробьева, подмосковный «Центр содействия строительству» уже рассматривает и оказывает содействие по выдаче техусловий по разрешительной документации.



В рамках ПМЭФ, регион заключил еще ряд соглашений с компаниями, инвестирующими в АПК. Большая часть из них — в молочном секторе. В частности, торговый дом «Николаев и сыновья», согласно условиям договора, намерен реализовать проект по строительству сырного завода в Дмитровском районе мощностью до 1,5 тыс. т продукции в год. Инвестиции составят около 400 млн руб. Здесь же компания «Сфоджатек» намерена возвести сыроварню на 30 т продукции в год, которая будет работать по итальянским технологиям. Еще один инвестор, «Сельхозпродукты», планирует построить молочно-товарные фермы на 1450 КРС в городских округах Зарайск и Луховицы. Расчетная мощность каждого — 9840 т молока в год. Компания «ОСП агро», которая уже реализует в Московской области два проекта по строительству животноводческого комплекса и расширению кормовой базы в городском округе Озеры, возведет еще одну молочную ферму — «Емельяновка» на 1,8 тыс. КРС, в том числе 600 голов дойного стада. А в Ступинском районе предполагается создание молочной фермы с «Группой М9» на 1195 скотомест и 8 тыс. т молока в год. Инвестиции — 1,4 млрд руб.



На встрече с гендиректором группы «Черкизово» Сергеем Михайловым заключен договор о реконструкции завода сырокопченых колбас в Кашире. Производительность составит 80 т в сутки, объем инвестиций — свыше 5,5 млрд руб.



Кроме того, подписаны соглашения с компаниями «Грибная ферма» и «ЦветКом». Первая планирует построить комплекс по выращиванию азиатских грибов премиум-класса мощностью 5,8 тыс. т в год в Ступинском районе. Вторая — возвести питомник площадью 100 га для плодово-ягодных и декоративно-лиственных агрокультур, а также тепличного комплекса на 10 га для выращивания рассады овощных, цветочных и плодовых агрокультур, горшечных садовых растений.



Уже работающие на территории области инвесторы тоже продолжают вкладывать в свои производства. Так, 8 июня, на заводе в Одинцовском районе Подмосковья новую линию запустит финская компания Valio, что позволит увеличить мощности предприятия, которое специализируется на изготовлении отдельных ассортиментных позиций плавленого сыра Viola, а также нарезке желтых сыров, в полтора раза. Максимальная производственная мощность завода с момента строительства составляла 10 тыс. т.



Развивают сельхозпроизводство в регионе и другие иностранные инвесторы. Так, Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил вчера о положительной динамике в подмосковном АПК и интересе зарубежных инвесторов к этой сфере. В качестве примера сотрудничества с иностранными инвесторами, губернатор привел вьетнамскую компанию «Ти-Эйч Тру милк», которая собирается вложить несколько сотен миллионов долларов в молочные фермы. «Мы выделили 4 тыс. га, и вьетнамский инвестор, частный инвестор, хочет построить несколько мощных молочных ферм для того, чтобы дальше заниматься уже переработкой молока, — отметил он. — Также интерес к АПК-проектам в Подмосковье проявляют бизнесмены из Китая: они инвестируют в производство свинины».

