Сбербанк России подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 100% долей в уставном капитале предприятий свиноводческого агрохолдинга «Пулковский», говорится в материалах ведомства. В ходатайстве речь идет о трех свинокомплексах — агрохолдингах «Пулковский» и «Приозерный» (оба расположены в Ленинградской области), а также агрохолдинге «Устьволмский» (Новгородская область).



Как сообщил «Агроинвестору» представитель пресс-службы Северо-Западного банка Сбербанка, подача ходатайства в ФАС «связана с плановой и согласованной с заемщиком работой по реструктуризации задолженности». Эту информацию подтвердил «Агроинвестору» и президент агрохолдинга Иван Кара. «О приобретении долей в буквальном смысле речи не идет. Это страховочный вариант при изменении кредитного договора — так называемая акционерная оговорка», — сказал он. По его словам, работа по реструктуризации задолженности, которая на текущий момент составляет около 2,4 млрд руб., не скажется на работе агрохолдинга. «Предприятия как работали, так и будут продолжать работать», — заверил Кара.



В конце 2016 года появлялась информация, что 49% «Пулковского» собирается приобрести «Мираторг» за 0,9−1 млрд руб., однако и Иван Кара, и представитель «Мираторга» тогда эти сведения опровергли. По данным kartoteka.ru, все три агрокомпании, о которых говорится в ходатайстве Сбербанка, на 51% принадлежат Ивану Каре, 49% — канадской Angus Forwarding Inc. Кара подтвердил, что все три предприятия входят в группу «Пулковский», их совокупная выручка в 2016 году составила около 2 млрд руб., поголовье — 160 тыс. свиней в год. Чистая прибыль ООО «Агрохолдинг Пулковский» в 2015 году, по данным kartoteka.ru, равнялась 5 млн руб., «Приозерного» — 68 млн руб., «Устьволмского» — 3,2 млн руб.



С годовым поголовьем в 160 тыс. свиней группа «Пулковский» является, скорее, игроком регионального значения, отметил глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Мы считаем крупными предприятия от 250 тыс. животных», — сказал он «Агроинвестору». Так, у «Мираторга» — крупнейшего производителя свинины в России по итогам 2016 года — объем производства 3 млн свиней в год, указано на его сайте. В целом же финансовое положение предприятий отрасли в настоящее время достаточно устойчивое, оценил Ковалев. «Ситуация с «Пулковским» не является характерной для отрасли. Себестоимость — прежде всего, цены на зерновые агрокультуры — сейчас находится на оптимальном уровне, конъюнктура цен также не является упадочной, хотя они и сокращались в 2016 году по сравнению с 2015-м. По результатам этого года мы ожидаем, что снижение может продолжиться, но, тем не менее, предприятия достаточно устойчивы. Но все зависит от уровня закредитованности каждого конкретного производителя и финансового менеджмента», — констатировал он.



В 2016 году совокупное производство скота и птицы на убой, по данным Росстата, выросло на 3,4% и составило 13,9 млн т в живом весе, в сельхозорганизациях производство мяса прибавило 5,9%. В частности, промышленное производство свинины на убой в живом весе увеличилось в 2016 году на 13,5% до 2,25 млн т, в структуре производства всех видов мяса на свинину пришлось 34,1%. По итогам четырех месяцев 2017 года производство свиней в сельхозорганизациях продолжило увеличиваться, прибавив 5,6% и составив около 1,15 млн т на убой в живом весе, ранее сообщал Минсельхоз. По оценке Национального союза свиноводов, к 2020 году промышленное свиноводство вырастет на 20% к уровню 2016-го.

