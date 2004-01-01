Совет директоров Банка России ожидаемо опустил ключевую ставку, однако снижение произошло лишь на 0,25 процентного пункта до 9%. Как пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, на величину шага в том числе повлияла плохая погода в начале лета. «Нам пока сложно сказать, как отразится плохая погода. Она отразится на объемах урожая, либо это просто будет сдвинутая сезонность. Пока выводы делать рано, но многие эксперты говорят, что, скорее всего, это будет сдвижка по сезонности. Тем не менее, мы учитываем эти риски при принятии решений», — сказала Набиуллина.







В случае же, если урожай все же будет низким, а также реализуются внешние риски, то Центробанк может приостановить смягчение кредитно-денежной политики, не исключила она. Как говорится в последнем докладе ЦБ, инфляция приблизилась к целевому уровню 4%, среднемесячный темп прироста потребительских цен с исключением сезонности в январе-мае составил 0,3%. Однако при замедлении роста цен на непродовольственные товары в марте-июне продовольственная инфляция демонстрировала повышение, что ЦБ связывает с исчерпанием запасов плодоовощной продукции прошлого урожая и более поздней посевной кампанией. «Влияние неблагоприятных погодных условий весны 2017 года на новый урожай может привести к очередному временному повышению темпов роста цен на продовольственные товары в ближайшие месяцы», — отмечается в докладе.



Особенно чувствительна к шокам конъюнктура рынка овощей и фруктов, констатируют аналитики Центробанка. Это связано с преобладанием в структуре производства продукции открытого грунта, предложение которой зависит от погодных условий, а также с короткими сроками хранения, недостаточным развитием складского хозяйства и высокой долей импорта в зимне-весенний период. В результате неблагоприятные погодные условия в период сева и смещение графика сбора урожая могут привести к колебаниям годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию и в целом продовольствие. С другой стороны, сдерживать рост цен будут дальнейшее активное развитие тепличных хозяйств, а также снятие эмбарго на поставку в Россию фруктов и овощей из Турции за исключением томатов.



В результате, делает вывод ЦБ, в ближайшие месяцы годовая продовольственная инфляция будет находиться вблизи апрельского уровня. По данным Росстата, продовольственная инфляция в апреле составляла 3,6% в годовом выражении, в мае она ускорилась до 3,9%. По оценке с поправкой на сезонность, за первые три месяца текущего года фрукты и овощи подешевели на 4,9%, тогда как остальные продукты питания подорожали на 0,6%.



По данным Росстата, в апреле цены на плодоовощную продукцию выросли на 4,7% к уровню марта, в мае — на 5,8% к апрелю. В том числе белокочанная капуста в течение прошлого месяца подорожала в 1,4 раза, картофель, лук, морковь, свекла — в 1,2−1,3 раза, яблоки — на 7,5%. При этом продовольственные товары в целом в мае выросли в цене лишь на 0,6% в месячном выражении, в том числе крупа и бобовые подешевели на 1,5% (в том числе гречка — на 3,8%), мясо и птица — на 0,1%, подсолнечное масло — на 1,7%, национальные сыры и брынза — на 2,5%, а яйца куриные — сразу на 10,5%. С 1 по 13 июня белокочанная капуста подорожала еще на 18%, картофель — на 11%, морковь — на 8%, яблоки — на 7%.



В своем прогнозе ЦБ учитывает и ожидаемый валовой сбор зерна. Аналитики банка исходят из того, что урожай будет меньше прошлогоднего, однако «не ниже среднего значения за 2011−2015 годы». «Уровень предложения, включая накопленные запасы, позволит обеспечить как внутренние потребности, так и экспортные поставки», — уверен Центробанк. Согласно последней оценке Минсельхоза, урожай зерна в этом году будет находиться в пределах 100 млн т против рекордных 120,7 млн т, собранных в 2016 году.

