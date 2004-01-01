По данным на 1 июня озимые агрокультуры в сельхозорганизациях погибли на площади 204,9 тыс. га или 3% их посева. Как сообщает Росстат, в том числе гибель зерновых и зернобобовых агрокультур зафиксирована на 185,7 тыс. га, что составляет 2,8% от их площади. Это на 8,2 тыс. га больше, чем в 2016 году, когда площадь погибших озимых, посеянных на зерно, составляла 177,5 тыс. га (2,6%).



Месяцем ранее — к 1 мая 2017-го — Росстат оценивал гибель озимых зерновых в 0,7% (47 тыс. га), что было почти вдвое ниже уровня 2016 года (91 тыс. га). При этом еще в феврале на Всероссийском агрономическом совещании директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев признавал, ссылаясь на данные органов управления АПК регионов, что в неудовлетворительном состоянии находятся 685,7 тыс. га посевов озимых агрокультур или 3,9% всех засеянных озимыми площадей. Как сообщалось тогда, больше всего озимых в плохом состоянии (изреженные и невзошедшие) приходится на Северный Кавказ (220 тыс. га, 9,7% посевов озимых) и Поволжье (227 тыс. га, 5% посевов озимых). В Южном федеральном округе в плохом состоянии находилось 2,6% посевов озимых, в Центральном — 2%, в Северо-Западном — 1,8%. Такое состояние озимых агрокультур Чекмарев назвал неплохим. «Были годы, когда и 1,5 млн га мы теряли, и когда 4 млн га у нас гибло», — замечал чиновник.



Нынешние показатели развития озимых агрокультур эксперты зернового рынка также оценивают положительно. Так, по словам ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Зайцева, гибель озимых на 3% площадей является несущественным уровнем и свидетельствует об их в целом хорошем состоянии. По его словам, некоторое ухудшение состояния посевов по сравнению с прошлым годом наблюдается лишь в некоторых регионах юга России и, в первую очередь, в Ставропольском крае. В марте пресс-служба регионального правительства сообщала, что в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 92% из засеянных 1,8 млн га. Тем не менее текущее состояние озимых позволяет прогнозировать, что в этом году при благоприятных погодных условиях они могут показать более высокие показатели по урожайности по сравнению с прошлым годом, говорил ранее «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин.



Темпы сева отстают

С учетом сохранившихся озимых площадь зерновых и зернобобовых культур на 1 июня в сельхозорганизациях, по расчетам Росстата, составила 29,7 млн га, что на 1,4% меньше, чем к этому времени в 2016 году. Из них, согласно официальной статистике, на яровые зерновые агрокультуры приходилось18,2 млн га. Всего же с учетом фермерских хозяйств и хозяйств населения яровые зерновые к началу лета были засеяны на 27,1 млн га — на 3,2% меньше по сравнению с текущей датой 2016 года. Снижение засеянных площадей также наблюдалось по картофелю — на 11% и овощам — на 7,7%. В то же время площади подсолнечника оказались больше на 9% к уровню 2016-го, сахарной свеклы — на 10,3%, подсчитал Росстат.



Как сообщал ранее Минсельхоз, озимые под урожай 2017 году во всех хозяйствах заняли 17,3 млн га — на 302,6 тыс. га больше прошлогоднего показателя, в том числе озимая пшеница — 14,8 млн га. Яровой сев в этом году в министерстве прогнозировали на площади 52,7 млн га, в том числе 31 млн га должны прийтись на зерновые и зернобобовые агрокультуры. По состоянию на 15 июня план по яровым зерновым был выполнен на 99,2%: 13,1 млн га заняла яровая пшеница, 7,5 млн га — яровой ячмень, 3 млн га — кукуруза. Сахарная свекла засеяна на 1,2 млн га, что на 5,1% выше прогноза, подсолнечник — на 7,5 млн га (больше плана на 4,7%), соя — на 2,4 млн га (превышение прогноза на 5,1%).



В связи с неблагоприятными погодными условиями проведение весенних полевых работ сдвинулось на более поздние сроки, в результате чего прошлогодние рекорды по урожаю повторить вряд ли удастся, полагает Минсельхоз. Как заявлял на прошлом неделе Чекмарев, валовой сбор зерна в этом году может быть в пределах 100 млн т против 120,7 млн т в 2016 году.



«Критическое отставание» вегетации на Урале и в Сибири

То, что повторить урожайность прошлого года не удастся, подтверждают и данные космического мониторинга посевов, проводимого Национальным союзом агростраховщиков (НСА). Так, исследование на Урале и в Сибири выявило «критическое отставание в развитии сельхозкультур», говорится в сообщении союза.



В частности, темпы роста на юге Омской области отстают от средних многолетних значений на 20−30%, в Свердловской, Челябинской и западных районах Курганской области — на 10−20%. В то же время в Западной Сибири ситуация с развитием агрокультур за последний месяц немного улучшилась: например, в Алтайском крае темпы вегетационного индекса растений вышли на уровень средних многолетних значений, а в отдельных районах даже превысили их на 5−7%.



В основных зернопроизводящих регионах Восточной Сибири развитие культур происходит на уровне средних значений. «Опасения вызывают только Заиграевский район Бурятии, а также Забайкальский, Краснокаменский и Приаргунский районы Забайкальского края, где отставание в развитии культур достигает 10−20% от средних показателей», — отмечает НСА. По словам президента союза Корнея Биждова, одной из главных причин отклонений на этих территориях стали резкие колебания суточных температур, а также дефицит влаги.



«В этом году аграриям в лучшем случае можно ориентироваться только на среднюю урожайность культур, повторить рекорды прошлого года вряд ли получится. Перенос сроков сева из-за холодной весны уменьшает период созревания культур, что не способствует увеличению урожайности», — полагает Биждов.

