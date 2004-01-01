Научно-производственное объединение «Биогрин» намерено в октябре 2017 года запустить в Самарской области фабрику по производству вешенок. Сейчас завершается первый этап строительства предприятия, которое рассчитано на производство 7 т грибов и 15 т субстрата ежедневно, рассказал управляющий «Биогрин» Владимир Филиппов на «Аграрном форуме России: как обеспечить устойчивый рост отрасли», организованном газетой «Ведомости». Это больше, чем выпускает сейчас самый крупный российский производитель — 500 кг/день, утверждает он.

По словам Филиппова, потребительская стоимость производимых вешенок будет вдвое меньше нынешних розничных цен на этот вид грибов. «Мы уже провели переговоры с несколькими крупными сетями и договорились, что наша отпускная цена будет 120 руб./кг, а их цена будет примерно с 16−25% надбавки», — уточнил Филиппов, отметив, что сейчас в магазине вешенки стоят не менее 300 руб./кг. Стоимость первого этапа проекта — 600 млн руб., из которых 285 млн руб. составили заемные средства трех банков, взятые по ставке 16−19% годовых.

Весь же проект обойдется «Биогрин» в 3,3 млрд руб. Он будет состоять из пяти очередей и включать кроме производственного подразделения в Самарской области ростовые помещения в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Проект планируется реализовать к августу 2019 года, в результате чего «Биогрин» намерен выйти на производственную мощность в 30 т грибов в день, или более 10 тыс. т в год.

Проект по выращиванию грибов также реализует компания «Агрогриб», входящая в структуру «Агро-Инвест» автомобильной группы «Авилон». Как рассказал на конференции гендиректор «Агрогриба» Андрей Чигин, планируемая годовая мощность предприятия — 25 тыс. т грибов. В 2016 году компания стала резидентом особой экономической зоны «Узловая» в Тульской области. Стоимость проекта составит 6,2 млрд руб., производство шампиньонов будет запущено к концу 2017 года, сообщал гендиректор Корпорации развития Тульской области Олег Липатов на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.

На сегодняшний день ниша грибного производства в России практически не развита, заметил Чигин. В 2016 году в России было произведено около 14 тыс. т грибов, при том что в США — 450 тыс. т, доля собственного производства грибов в России не превышает 20% потребления. «Объем собственного производства незначительный: в России уже сейчас могут потреблять около 100 тыс. т грибов, реально потребляется, по оценкам специалистов, около 70 тыс. т», — сравнил Чигин.

По данным «Школы грибоводства», объем производства шампиньонов в России в 2016 году вырос на 34%. В то же время, как ранее говорил «Агроинвестору» президент ассоциации «Теплицы России» Аркадий Муравьев, на сегодняшний день в стране лишь два серьезных производителя грибов — Национальная грибная компания, выращивающая 2,5 тыс. т грибов в год в Каширском районе Подмосковья, и «Приневское» в Ленинградской области, производящее 1,1 тыс. т. Ранее о намерении занять свободную нишу в грибной отрасли заявили целый ряд инвесторов, в том числе холдинг «Выборжец», ритейлер «Магнит», компания «Агро-Регион» сына российского генпрокурора Игоря Чайки, а также компания IGS Agro, совладельцем которой является племянник президента Татарстана Нияза Минниханова.