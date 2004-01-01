На Ставрополье подготовлено распоряжение о снятии режима чрезвычайной ситуации, введенного в конце мая из-за распространения саранчи. Об этом «Агроинвестору» сообщил замначальника отдела растениеводства Минсельхоза Ставропольского края Владимир Зеленко. «Документ сейчас находится на выпуске. Я думаю, уже сегодня режим официально перестанет действовать», — сказал он.



По словам Зеленко, на территории трех районов, где вводился режим ЧС, экономический порог вредоносности саранчовых вредителей в настоящее время находится в пределах нормы. «Когда мы вводили ЧС, этот порог был превышен в 20 раз. Сейчас ситуация в пределах нормы. Тем не менее, обработка земель сейчас продолжается и, прежде всего, ведется в трех районах — Нефтекумском, Левокумском и Арзгирском. Здесь сохраняется вероятность залета мароккской саранчи со стороны Дагестана и Калмыкии. В июле возможно появление азиатской саранчи. Препараты есть, сельхозпроизводители находятся в боевой готовности», — рассказал Зеленко.



Распространение саранчи в этом году кроме Ставропольского края фиксировалось еще в трех регионах. В Дагестане режим ЧС вводился в четырех районах, режим «повышенной готовности» действует в Калмыкии и Астраханской области. В последней большую часть саранчи уже ликвидировали. Значительного ущерба пока нет, немного пострадали сенокосы, но это несущественно, рассказал ТАСС представитель администрации Лиманского района Астраханской области. В Калмыкии ситуация с нашествием саранчи остается сложной, но находится под контролем. «Ранее на борьбу с саранчой было выделено 4 млн руб. из республиканского бюджета, принято решение выделить дополнительно еще 3 млн руб. По обновленной информации, от вредителя уже обработано более 80 тыс. га», — рассказал представитель Минсельхоза Калмыкии.



Как сообщает Россельхозцентр, в целом по России заселение личинками саранчовых к 22 июня было выявлено на площади 1,1 млн га из обследованных 5,5 млн га. Больше всего — 399 тыс. га — приходились на Северо-Кавказский федеральный округ, 300 тыс. га — на Сибирь. По информации Минсельхоза России, с 2008 по 2016 год на закупку препаратов против саранчи и других вредителей было выделено 295 млн руб., обработка посевов позволила предотвратить ущерб сельхозпроизводству на сумму свыше 100 млрд руб.



Девять регионов с ЧС

Всего по состоянию на середину июня природные ЧС были объявлены в девяти регионах. «Наводнения, град и саранча на Ставрополье, аномалии в республике Дагестан, ураганы и паводки в Костромской и Новосибирской областях, лесные пожары в Бурятии, Тыве и Забайкальском крае, вымокание и обильные осадки в Калининградской и Костромской областях — все это наносит непоправимый ущерб сельскохозяйственным посевам, ставя под угрозу финансовое благополучие сельхозпроизводителей», — сообщил глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов в ходе круглого стола «Как плохая погода и дожди повлияют на урожай?» 28 июня.



Кроме того, по данным пресс-службы НСА, в Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах зафиксированы зоны риска по темпам развития сельсхозкультур — как яровых, так и озимых. «Неблагоприятные погодные условия привели к переносам сроков весеннего сева, повлияли на состояние озимых, что может отразиться на их созревании и будущем урожае», — предупреждает союз.



Например, подмосковная агрофирма «Бунятино» ставила план по урожайности пшеницы 45 ц/га, но теперь рассчитывает собрать не больше 40 ц/га, рассказал «Агроинвестору» старший агроном-семеновод предприятия Владимир Копылов. Холодная весна дала о себе знать — всходы оказались редкие, ослабленные, кущение началось поздно, подтверждает он. Погода скорректировала планы и по качеству зерна — большая часть урожая, по всей видимости, придется на пшеницу третьего или даже четвертого класса, если во время уборки начнутся дожди, предполагает он. Кроме того, по словам Копылова, яровую пшеницу пришлось пересеивать, на что предприятие потратило дополнительные 0,5 млн руб. Сроки уборки урожая тоже сильно сдвинутся — на три-четыре недели, при этом уборочная кампания будет сложной, считает он.

