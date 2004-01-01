В ближайшие дни в 13 районах Башкортостана планируется ввести режим чрезвычайной ситуации: в июне средняя норма осадков была превышена в два раза, обильные дожди продолжаются и в этом месяце. Из-за переувлажнения почвы на 22,5 тыс. га погибли зерновые агрокультуры, по предварительной оценке регионального агроведомства, ущерб оценивается в 426 млн руб., сообщает «Башинформ». «В результате избыточного переувлажнения почв могут развиваться заболевания растений — корневые гнили, бурая листовая ржавчина. Хозяйствам региона рекомендовано дополнительно приобретать фунгициды для подавления грибных инфекций в почве», — цитирует агентство начальника отдела растениеводства и кормопроизводства Минсельхоза Башкортостана Азата Мухаметшина.



Из-за ливневых дождей уборка зерна в Башкортостане начнется не раньше 10 августа в Южной, Предуральской и Зауральской зонах, а в Северо-восточной и Северной зонах — после 20 августа, вместо 20−25 июля по средним многолетним данным. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в правительстве региона. В этом году уборка яровых зерновых, вероятно, совпадет по срокам с озимым севом под урожай 2018 года, сказал глава агроведомства. Количество осадков в отдельных районах превышало норму в два и более раз, в результате календарные сроки весеннего сева сместились на две-три недели, при этом температура воздуха была ниже среднемноголетних значений, что замедлило появление всходов и вегетацию растений. Валовой сбор зерна в республике прогнозируется на уровне 2,8 млн т против 3,3 млн т в 2016-м.



Также режим ЧС по сельскому хозяйству в ближайшее время будет введен в Вологодской области, сообщает портал правительства региона. Во всех муниципальных районах создаются комиссии из специалистов Росгидромета, местных администраций и представителей хозяйств, которые оценивают состояние посевов. По словам заместителя губернатора области Михаила Глазкова, они будут фиксировать состояние растений в полях, исходя из собранных данных руководство региона примет решение о введении режима ЧС в каждом конкретном районе. Это необходимо для снижения финансовых потерь из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с неблагоприятной погодой, пояснил чиновник.



Одним из главных условий выделения регионам господдержки из федерального бюджета является выполнение целевых показателей по производству сельхозпродукции. По соглашению с федеральным Минсельхозом, в этом году все хозяйства области должны собрать 215 тыс. т зерна, 56 тыс. т картофеля, 7,6 тыс. т овощей, а также 3,2 тыс. т льноволокна. «Мы уже сегодня понимает, что выполнить показатели не удастся, хотя они на уровне прошлого года, поэтому нужно зафиксировать нынешнее состояние [полей], чтобы нам снизили показатели с учетом форс-мажорной ситуации», — говорит Глазков. Введение режима ЧС позволит избежать возможных штрафных санкций из-за невыполнения плана.



Еще одна проблема региона — невозможность заготовить необходимый объем кормов для КРС. По словам Глазкова, в лучшие годы техника выходила в поля с конца мая, а сейчас из-за длительного периода дождей это практически невозможно. Кроме того, убирать особо нечего, добавляет он. На сегодняшний день хозяйства области заготовили около 250 тыс. т силоса против 780 тыс. т годом ранее и 11 тыс. т сена (в прошлом году — 30 тыс. т). «Поэтому наша вторая задача — обратиться в федеральный Минсельхоз с просьбой выделить субсидии для компенсации ущерба, потому что животных нужно кормить. При этом если зерно можно закупить в других регионах, то силос — вряд ли физически возможно», — отметил Глазков. По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства Вологодской области произвели 489,3 тыс. т молока — это второй показатель в Северо-Западном округе.



Проблема заготовки кормов актуальна и для Костромской области, где режим ЧС из-за переувлажнения почвы готовятся ввести в десяти районах. Вчера глава региона Сергей Ситников поручил департаменту агропромышленного комплекса в двухдневный срок доложить о мерах, которые необходимо принять для обеспечения всех хозяйств региона кормами, сообщает пресс-служба губернатора. Специалистам рекомендовано изучить опыт самых сложных по климатическим условиям 1970-х годов. «Сейчас главный вопрос не в деньгах, принципиально решить вопрос заготовки твердых кормов. Вернитесь к практикам 70-х годов прошлого века, когда были такие же тяжелые годы и организовывайте работу. Мобилизовывайте население. Необходимо заготовить необходимый объем твердых кормов. Даю вам двое суток, чтобы выработать реальные подходы и механизмы по обеспечению аграриев грубыми кормами», — потребовал Ситников. Сейчас аграрии области скосили лишь около 5,6% трав, заготовив 15% кормов от необходимого объема.

