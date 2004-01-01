В Бугульминском районе Татарстана в ходе реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса запущен один из первых в Поволжье маршрутов аграрного туризма. Он включает более 20 локаций — различных хозяйств, где туристы могут не только отдохнуть и посмотреть на работу предприятий, но и попробовать себя в роли фермеров. Так, например, гости и жители района могут посетить рыбную ферму, винодельню, кролиководческую ферму, пасеку, гончарные и кузнечные мастерские, пекарню и др. Пока в пилотном режиме действует летний маршрут, планируется принимать около 1 тыс. человек в год, в перспективе будет разработана круглогодичная программа. Первые туристы приезжают в основном из соседних регионов — Самарской и Оренбургской областей, а также Башкирии.



«Наш район больше ассоциируется с промышленностью, геологоразведкой, нефтесервисная компания «ТНГ-Групп» — основной налогоплательщик в бюджет, и в этой сфере у нас все понятно, в отличие от сельского хозяйства, — рассказывает глава Бугульминского района Линар Закиров. — У нас зона рискованного земледелия, тем не менее, наш район одним из первых в республике начал активно поддерживать малые хозяйства, и сегодня у нас работает более 46 КФХ, еще 15 готовятся к регистрации, притом, что еще три-четыре года назад фермеров в районе не было». В зависимости от проекта и наличия собственных средств КФХ могут получить грант до 120 млн руб.







Кроме молочного скотоводства, откорма КРС и других направлений предприниматели решили развивать аграрный туризм. Например, хозяйство Александра Зудина может одновременно принять до 15 человек. Фермер занимается разведением кур редких пород, кроликов, а также уже 17 лет выращивает виноград. «У меня 130 сортов — в республике ни у кого столько нет, — рассказал он «Агроинвестору». — Весной высадил еще 13 сортов крымского кишмиша на пробу, посмотрю, как они себя покажут: нужно, чтобы созрела ягода и вызрела лоза, если она останется зеленой, то виноград не перезимует. Постоянно идет отбор, что-то пробую, что-то вывожу из оборота. Например, у меня был запорожский кишмиш, но лоза не вызревала, так что, промучившись с ним четыре года, я его убрал». Правда, в этом году из-за холодной погоды виноград начал цвести только в июле, хотя обычно в это время должны быть ягоды, размером с горох. «Говорят, что будет теплый сентябрь, но пока трудно сказать, получим ли в этом году урожай: если вдруг в начале осени случатся заморозки, то вегетация прекратится — и ягод не будет, и лоза не вызреет», — добавляет Зудин.



По словам фермер, выращивать виноград он начал из любви к виноделию. Ежегодно хозяйство производит 200−300 л сухого вина, около 30 л мускателя, а также коньяк. «В основном делаем для себя и для туристов, — поясняет он. — Также продаем виноград тем, кто интересуется: например, у нас его берут в больницу родственникам — мы не применяет химию, продукция экологически чистая, поэтому цена выше, чем на рынке или в магазине». Кроме того, хозяйство реализует саженцы винограда, ежегодно в начале сентября Зудин утраивает фестиваль, на который приезжают виноделы и фермеры со всей страны. Однако это больше занятие для души, чем бизнес, признает он: «В сельском хозяйстве сложно стать олигархом».



Пчеловод Евгений Петряков для привлечения туристов недавно создал апидомик — это небольшое строение, где человек может лежать на пчелиных ульях для оздоровления организма. Здесь совмещаются несколько лечебных факторов: воздух, насыщенный парами меда, нектара, прополиса, воска и пыльцы из ульев благоприятно воздействует на дыхательную и нервную системы, микровибрации от гудения пчел действуют как микромассаж, также позитивно сказывается влияние биополя пчел. По словам Петрякова, два часа сна в домике заменяют полноценный ночной сон, и даже небольшой отдых в течение нескольких минут помогает восстановить силы и успокоить нервы. В перспективе Петряков планирует построить еще несколько таких домиков.







Также в этом году фермер попробовал поставить банки для меда прямо в ульи, чтобы получать сотовый мед, которого не касалась рука человека — сейчас востребована экологически чистая продукция, поясняет он. В хозяйстве 250 ульев, Петряков рассказывает, что обычно вывозит их на разные медоносные растения: липу, кипрей, малину, гречиху, донник, чтобы получать разные сорта меда. В среднем ежегодно пасека производит 10 т. «Пока хватает, но при необходимости можно увеличить объемы, — говорит Петряков. — Я начал заниматься пчелами, потому что это интересно, но в то же время — они сами по себе, им ничего не нужно даже в зимний период, если нормально ушли в зиму». При этом продукция пасеки пользуется хорошим спросом. Кроме меда КФХ за сезон производит 2−3 т иван-чая (кипрея), который в том числе поставляется в Москву. Правда, для сотрудничества с торговыми сетями объем недостаточный, однако в небольших магазинах и на ярмарках он хорошо продается.







Еще одна локация агротуризма, уже ставшая популярной у местных жителей — рыбная ферма братьев Мугиновых. «В 2011 году мы взяли участок в аренду и занялись рыбоводством для себя и друзей, потому что в районе негде нормально порыбачить, — делится Денар Мугинов. — Через полтора года стали заезжать отдыхающие, рыбаки, поэтому мы решили взять еще один участок. Поскольку Бугульма ставилась форелью, которую отсюда поставляли на стол Екатерины II, мы решили возродить традицию и четыре года осваивали работу с этой рыбой: как растет, что ей нужно, чем и как болеет». Сейчас ферма производит 2 т радужной и янтарной форели в год, а также 5 т карпа. Кроме того, что часть рыбы выпускается в пруды для рыбалки, она поставляется в рестораны.



Как уточнил Мугинов «Агроинвестору», в проект уже вложено 2 млн руб. и вся прибыль пока реинвестируется в развитие. Ферма будет расширяться, в том числе предполагается построить гостиничные домики, банные дворики, бобровые заводи и др., поскольку на рыбалку приезжают не только жители Бугульминского и соседних районов, но также из ближайших регионов страны. В перспективе есть планы создания и собственного маточного стада форели и инкубатория для выведения мальков, делится предприниматель. «Сейчас мы закупаем малька в Башкирии, но в будущем хотим уйти от этой зависимости», — говорит Мугинов.







В отличие от курортных регионов, юго-востоку Татарстана непросто привлечь туристов. Однако Линар Закиров уверен, что холмисто-гористая местность (Бугульминский район расположен у подножья Уральских гор) и уникальный климат позволят ему конкурировать с другими регионами и районами республики. «Татарстан со своим богатым культурным наследием и природой может стать одним из ведущих регионов агротуризма нашей страны, — считает он. — В наших планах — разработать программы для семейного отдыха, детские маршруты в формате квестов, а также специальные варианты зимних видов отдыха. Человек может приехать к нам и отдохнуть, при этом стоимость такого визита будет гораздо ниже, чем, например, в санатории. Но самый популярный вариант, который на сегодняшний день находится в топе наших запросов, — отдых в обмен на помощь фермерским хозяйствам». При этом, по его словам, учитываются различные предпочтения туристов, в том числе по уровню комфорта, однако пока наиболее востребованы «спартанские условия». Глава района объясняет это тем, что люди из городов-миллионников хотят разнообразия и новых ощущений, поэтому предпочитают простые избы, а не фешенебельные отели. «Мы однозначно будем развивать это направление, оно конкурентное и перспективное, это наше завтра», — уверен он.



Бугульминский район Татарстана входит в тройку социально-экономически развитых районов республики. С начала 2017 года валовой объем продукции увеличился на 3% до 23 млрд руб. Ведущие отрасли экономики — геология, промышленность и сельское хозяйство. В структуре агропромышленного комплекса объем выручки с начала года увеличился на 8% — это самый значительный рост по Татарстану.

