По данным ассоциации «Кубаньсахарпром», вчера на Новокубанском сахарном заводе (входит в «Доминант») открылся свеклоприемный пункт, приняты первые 200 т сырья. Пуск завода ожидается сегодня. 27 июля переработку должен начать Динской завод («Кубань Кредит»), 28 июля — Тбилисский («Сюкден») и Усть-Лабинский (агрохолдинг «Кубань»). Все предприятия расположены в Краснодарском крае. Таким образом, новый свеклосахарный сезон на Кубани начался без задержек. Остальные предприятия Юга страны тоже должны запуститься без опозданий, полагает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Последний из заводов начнет переработку не позднее чем к концу первой декады августа. А вот для предприятий, расположенных в ЦЧР и Волго-Уральском регионе, сезон, скорее всего, стартует с опозданием от нескольких суток до двух недель.



Причиной задержки может стать отставание сахарной свеклы в росте. В апреле-июне новый урожай развивался с задержкой. Еще первого и 11-го июля вес корня и масса ботвы были меньше, чем годом ранее. Однако уже к 21 июля свекла «подтянула» свои показатели, обращает внимание Иванов. Так, по данным Союзроссахара, если на 11 июля масса корня составляла в среднем 149 г, а ботвы — 272 г против 190 г и 282 г годом ранее, то всего через десять дней отставание по корню сократилось (235 г против 268 г в 2016-м), а ботва даже превысила прошлогодние цифры (344 г против 303 г). В Воронежской и Курской области вес корня был даже больше, чем на аналогичную дату в 2016-м.



Однако усиленный рост ботвы и самого корня отнюдь не означает хороший выход сахара. Дигестия, по данным Союзроссахара на 21 июля, составляла лишь 11,8%, в то время как на ту же дату в 2016 году превышала 13%. Хотя на Юге и в Алтайском крае — сахаристость была выше, чем годом ранее, акцентирует Иванов.



Сахарная свекла компании «Делос» (в составе «Залегощенский сахарный завод» в Орловской области и Лопандинский в Брянской) в массе даже опережает показатели прошлого года. «Идет много дождей, агрокультура активно растет, но при такой погоде совершенно не накапливает сахар. В итоге свекла будет большая, но с низкой сахаристостью», — опасается владелец холдинга Владимир Гусев. А это влечет за собой увеличение расходов на перевозку, резку зеленой массы и т. д. Выход сахара при этом будет таким же или ниже, что серьезно повлияет на увеличение себестоимости.



Агрофирма «Весна» (создана акционерами «АФГ Националь») в 2017 году планировала увеличить среднюю урожайность сахарной свеклы на 20% до 330 ц/га (в 2016-м — 270 ц/га). Но пока погода оказывает негативное влияние на развитие растений, обильные дожди могут привести к вымоканию корнеплода, опасается гендиректор компании Андрей Белянкин. «Сейчас вымокание составляет 10% от общей площади агрокультуры, — оценивает он. — Если погода не изменится, то возможно увеличение до 20%, что, естественно, приведет к уменьшению урожайности и снижению сахаристости свеклы».



Общероссийские посевы сахарной свеклы в 2017 году увеличились на 8% до 1,19 млн га. При условии, что погода для роста и сбора урожая далее будет благоприятной, есть шансы выпустить столько же сахара, что и годом ранее, прогнозирует Иванов, — 6,1 млн т (с учетом выработки его из мелассы — 6,2 млн т). Однако «вилка» производства пока выглядит как диапазон от 5,9 млн т до 6,5 млн т.

