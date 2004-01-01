Валовой сбор зерна в Краснодарском крае по состоянию на 26 июля составил 10,2 млн т, в том числе 8,9 млн т пшеницы. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter. «Урожайность уже выше прошлогодней. И это несмотря на дождливый июнь. Край вновь идет на рекорд!» — написал глава Кубани.



По словам Кондратьева, уборка пшеницы в регионе будет завершена на этой неделе. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, зерновые колосовые и зернобобовые агрокультуры убраны на 99%, валовой сбор составляет 10,2 млн т, что почти на 183 тыс. т больше, чем годом ранее. Урожайность возросла на 2,8 ц/га до 63 ц/га, в том числе по пшенице — до 65 ц/га. В прошлом году, согласно данным Росстата, урожайность пшеницы в Краснодарском крае составляла 58,5 ц/га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур, согласно статведомству, в 2016-м достиг 13,9 млн т. По информации федерального Минсельхоза на 26 июля, в целом в регионе убрано 64,5% посевов зерновых и зернобобовых.



На Ставрополье собрано более 90% зерновых, валовой сбор достиг 8,2 млн т при средней урожайности 43,4 ц/га. Как сообщил в минувший вторник первый замглавы краевого Минсельхоза Роман Коврыга, шесть районов уже завершили уборочные работы. «Обследовано 2,6 млн т зерна нового урожая, выявлено 79% продовольственной пшеницы, из которых 24% — третьего класса», — отметил Коврыга.



В Крыму обмолочены 88% посевов зерновых и зернобобовых агрокультур, сообщила «Агроинвестору» представитель республиканского аграрного ведомства. Собрано 1,5 млн т зерна, средняя урожайность — 31,2 ц/га против 25,8 ц/га в 2016-м. Как заявлял на прошлой неделе вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк, по предварительным данным, в этом году будет собрано на 15% больше зерна, чем в прошлом. Таким образом, урожай на полуострове станет самым высоким за последние 10 лет.



В Ростовской области зерновые и зернобобовые агрокультуры убраны с 2,3 млн га, что составляет 77% посевной площади. Как сообщила «Агроинвестору» представитель областного Минсельхозпрода, на сегодняшний день аграрии собрали 9,3 млн т зерна. «Несмотря на завершающий этап уборочной, в области сохраняется высокая урожайность. Средний показатель сейчас — 40,8 ц/га», — отметила она. В связи с частым выпадением осадков уборочная кампания началась позже обычных сроков, в том числе позже, чем в прошлом году, и многократно прерывалась дождями и ливнями, что вызывало некоторое отставание в сравнении с 2016-м. «Однако в течение последней недели, пользуясь благоприятными погодными условиями, донские аграрии ускорили темпы уборочных работ и на сегодня показатели уже выше прошлогодних. Так, если в 2016 году в это время зерновые были обмолочены на 1,99 млн га (или 69,1%), то сегодня обработано 2,28 млн га (или 77%)», — сказал первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.



В целом по стране к 26 июля убрано 16% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми агрокультурами, сообщает федеральный Минсельхоз. Намолочено 33,8 млн т зерна при средней урожайности 43,2 ц/га (в 2016-м на эту дату было 39,3 ц/га). Как говорил ранее «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, высокий сбор на европейской части России определяют озимые агрокультуры, состояние которых очень хорошее, а также значительные запасы влаги из-за прохладной и сырой погоды. С дальнейшим ходом уборочной кампании потенциальные проблемы могут возникнуть в Алтайском крае — крупнейшем производителе зерна на азиатской части России, где относительно невысокие влагозапасы, а также в Поволжье, где запасы влаги избыточны, отмечал эксперт. «Также можно волноваться за урожай кукурузы: идет задержка развития растений, а в силу того, что эта агрокультура поздняя, то в центре страны значительная ее часть может уйти под снег. И будет либо вообще не убрана, либо убрана со значительными потерями», — добавлял Сизов.



В Пермском крае неблагоприятная погода уже привела к потере половины урожая кукурузы, сообщил ранее на этой неделе министр сельского хозяйства региона Александ Козюков. «В этом году из-за неблагоприятных погодных условий аграрии Пермского края стали сеять агрокультуры на пять-семь дней позже. Мы ежедневно получаем погодные сводки и ждем устойчивого тепла. Однако погода продолжает подводить: непрекращающиеся дожди, переувлажнение почвы, уровень осадков превысил норму в три-четыре раза, среднесуточная температура ниже нормы. Кормозаготовительная техника не может выйти в поля», — рассказал министр (цитата по «Коммерсанту»). В Пермском крае кукуруза посеяна на 14 тыс. га.



«На текущий момент сложившаяся ситуация по урожайности и качеству зерна носит разнонаправленный характер. Если на юге страны и в ряде районов Поволжья качество зерна отвечает экспортным характеристикам, то по Центральному Черноземью на период вегетации и дальнейшего созревания зерновых колосовых отмечалось существенное выпадение осадков. Сейчас по югу Центрального федерального округа только приступают к уборочной кампании, но о качестве сельхозпродукции аграрии говорят осторожно», — комментирует президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин.

